OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

La Gantoise poursuit activement son mercato, avec l'ambition de renforcer son effectif tout en préparant l'avenir. C'est dans cette optique que les Buffalos ont recruté Daniel Wisdom, qui rejoint le Jong KAA Gent sous la forme d'un prêt en provenance du FK Spartak Subotica, avec une option d'achat.

"Né en mai 2007, Wisdom est un ailier rapide et techniquement très habile, qui aime provoquer ses adversaires en un contre un. Grâce à sa qualité de dribble, sa vitesse et son sens du but, il possède de nombreuses qualités offensives. Avec les espoirs du Spartak Subotica, il s'est illustré en inscrivant dix buts, ce qui lui a permis d'être intégré au noyau A du club serbe en fin de saison dernière", écrit La Gantoise dans un communiqué.

Un jeune joueur prometteur

Le club gantois se réjouit de cette arrivée : "Avec Daniel Wisdom, le Jong KAA Gent accueille une nouvelle fois un jeune joueur très prometteur qui pourra poursuivre son développement au sein de notre club. Bienvenue à Gand, Daniel !"

Âgé de 19 ans, Daniel James Wisdom est né à Port Harcourt, au Nigeria. Il n'a pas encore de valeur marchande estimée sur Transfermarkt, mais celle-ci pourrait rapidement évoluer s'il confirme son potentiel en Belgique.

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De 19-jarige Nigeriaanse winger Daniel Wisdom versterkt Jong KAA Gent. Hij komt op huurbasis over van FK Spartak Subotica, met een optie tot aankoop.



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Le Jong KAA Gent a réalisé une excellente saison dernière en Challenger Pro League, terminant de loin comme la meilleure équipe réserve du pays. Plusieurs jeunes, comme Tibe De Vlieger ou Matties Volckaert, ont d'ailleurs réussi à intégrer l'équipe première. Daniel Wisdom espère désormais suivre le même chemin après son passage en Serbie. Si tel est le cas, l'option d'achat incluse dans son prêt pourrait rapidement devenir intéressante pour les Buffalos.