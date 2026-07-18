Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Le gouvernement s'attaque au hooliganisme : voici ce qui change pour les supporters
Photo: © photonews
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Le gouvernement fédéral a validé la première réforme de la loi football. Les sanctions contre les hooligans et les supporters violents seront durcies.

Les sanctions contre les supporters auteurs de racisme ou d'autres faits discriminatoires dans les stades vont être renforcées. L'amende administrative minimale passe de 250 à 500 euros. Pour les faits de discrimination, elle sera désormais d'au moins 2.000 euros. La durée minimale d'une interdiction de stade est portée de 30 mois à trois ans.

Des amendes nettement plus élevées

L'utilisation de matériel pyrotechnique sera aussi sanctionnée plus sévèrement. Pour les feux d'artifice illégaux, les faits de violence ainsi que les coups et blessures, les sanctions sont renforcées. L'amende minimale pour ce type d'infractions passe de 2.000 à 2.500 euros.

Les agents de police pourront imposer plus rapidement une interdiction de stade aux supporters dont le comportement est agressif, menaçant ou provocateur. L'objectif du gouvernement est d'intervenir plus vite, avant que les situations ne dégénèrent complètement.

Introduction de données biométriques

Autre nouveauté importante : la création d'une base de données nationale unique rassemblant toutes les interdictions de stade. Les interdictions administratives comme judiciaires y seront enregistrées. Les clubs de football seront obligés de consulter cette base avant de vendre des tickets.

À terme, la vente de billets va profondément évoluer. Les supporters ne pourront entrer au stade qu'avec un ticket personnalisé. Le nom figurant sur le billet devra correspondre à l'identité du visiteur, ce qui empêchera de transmettre le ticket facilement. Ce système ne sera pas mis en place immédiatement, mais la Pro League et les clubs travaillent dessus.

Des interdictions de stade plus rapides

Dans un rayon de cinq kilomètres autour d'une enceinte, la police pourra intervenir plus facilement contre les supporters masqués ou impliqués dans des troubles. Les infractions commises dans ce périmètre pourront entraîner une interdiction de stade.

La vidéosurveillance est élargie. Les caméras situées sur les parkings, les voies d'accès et dans les stades pourront être utilisées plus efficacement. Les images pourront être exploitées en direct afin d'identifier les auteurs et de réagir de manière plus ferme face aux incidents.

Selon le gouvernement, cette réforme est nécessaire. Rien que durant la saison 2024-2025, 1.357 interdictions de stade ont été prononcées et 1.219 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions à la loi football. Avec ces nouvelles mesures, les autorités espèrent rendre le football belge à nouveau plus sûr et plus attractif pour tous les supporters et les familles.

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