Une bonne nouvelle pour Anan Khalaili après la douche froide de l'Inter Milan

Nouvelle rassurante pour Anan Khalaili, qui a été jugé apte au travail après des examens complémentaires à la suite de sa visite médicale ratée et de son transfert à l'Inter Milan avorté. L'Israélien peut désormais rejouer avec les Unionistes... ou conclure un accord avec un autre club.

Anan Khalaili a vécu un début d'été particulièrement frustrant. L'Inter Milan et l'Union Saint-Gilloise avaient trouvé un accord pour son transfert, et l'Israélien s'était également entendu avec les Nerazzurri.

Parti dans la Botte pour passer sa visite médicale, le flanc droit de 21 ans s'est cependant fait recaler pour des problèmes cardiaques. Les règles à ce sujet sont beaucoup plus strictes en Italie qu'ailleurs et Anan Khalaili est loin d'être le premier à subir cette mésaventure.

Il a donc fallu se remettre d'aplomb, lui qui se voyait déjà porter la tunique de l'équipe finaliste de la Ligue des Champions en 2022-2023 et en 2024-2025. "Anan caressait ce rêve depuis quelques semaines. C'est dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment. Je lui ai envoyé des messages et on a discuté en ligne ; on se parle presque tous les jours", déclarait David Hubert à son sujet, à la reprise.

Anan Khalaili peut reprendre du service à l'Union Saint-Gilloise... ou ailleurs

Anan Khalaili est donc rentré en Belgique et a tout de même passé des examens complémentaires pour écarter tout problème. Ils ont été réalisés avec succès, apprennent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad ce mercredi. Pas de problème apparent pour Anan Khalaili, qui peut reprendre les entraînements et disputer des matchs avec l'Union Saint-Gilloise.



Qu'en sera-t-il de son avenir ? Difficile à dire. Apprenant cette nouvelle, les clubs étrangers n'étant pas situés en Italie pourraient saisir l'opportunité de recruter un joueur qui était courtisé par de nombreux clubs en Europe, mais qui avait déjà fait son choix en faveur de l'Inter Milan. Il faudra cependant à nouveau convaincre l'Union Saint-Gilloise, qui n'avait cédé que face à un chèque de 25 millions d'euros.