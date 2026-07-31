Un joueur formé en Italie va quitter Saint-Trond et tenter de se relancer aux côtés de Radja Nainggolan

Un joueur formé en Italie va quitter Saint-Trond et tenter de se relancer aux côtés de Radja Nainggolan
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Arrivé à Saint-Trond à l’été 2024, Isaias Delpupo n’est jamais parvenu à s’y imposer. L’ailier argentin va désormais tenter de se relancer au Patro Eisden, qui a trouvé un accord pour son transfert définitif.

Isaías Delpupo avait rejoint Saint-Trond à l'été 2024 en provenance de Cagliari, en Italie, avec de grandes attentes. Mais il n'est jamais parvenu à réellement s'imposer. Lors de sa première saison, il n'a été utilisé qu'à de rares occasions et ses deux cartons rouges, contre l'Union Saint-Gilloise puis face au Club de Bruges, ont encore davantage compliqué sa situation.

Même sous les ordres de Wouter Vrancken, il n'a pas réussi à décrocher une place de titulaire. En raison de la forte concurrence sur les ailes, son temps de jeu s'est limité à seulement 23 minutes, réparties sur quatre entrées en jeu.

À un an de la fin de son contrat, Saint-Trond a estimé que cet été était le bon moment pour laisser définitivement partir son attaquant. Les Canaris recherchent eux-mêmes un nouvel ailier droit, ce qui aurait encore réduit les chances de Delpupo d'obtenir du temps de jeu, selon le Belang van Limburg.

En route vers le Patro Eisden de Radja Nainggolan

Le Patro Eisden a profité de cette situation et est parvenu à un accord pour un transfert définitif. Stijn Stijnen avait encore observé Delpupo lors du match amical entre les deux équipes plus tôt ce mois-ci. Saint-Trond s'était imposé 0-4 et l'Argentin avait inscrit l'un des buts.


Au Patro, il aura désormais l'occasion de se relancer, de retrouver du temps de jeu régulier et de démontrer enfin tout son potentiel. Le club ambitieux de Maasmechelen s'attache ainsi les services d'un joueur qui espère toujours confirmer les promesses entrevues au début de sa carrière lors de sa formation en Italie à Cagliari et à Pontedera. Il s'apprête à évoluer aux cotés de Radja Nainggolan, qui a également déjà joué à Cagliari.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Patro Eisden Maasmechelen
Isaias Delpupo

Plus de news

Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

16:00
Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

15:23
Visite médicale réussie : ce jeune talent belge va rejoindre le FC Barcelone

Visite médicale réussie : ce jeune talent belge va rejoindre le FC Barcelone

15:12
"Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud

"Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud

15:10
1
Un match de championnat d’Anderlecht reporté après sa qualification contre Hammarby

Un match de championnat d’Anderlecht reporté après sa qualification contre Hammarby

14:18
Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza : "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne"

Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza : "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne"

14:30
Le football italien en deuil : Franco Baresi, légende de l’AC Milan, est décédé à l’âge de 66 ans

Le football italien en deuil : Franco Baresi, légende de l’AC Milan, est décédé à l’âge de 66 ans

13:46
1
Le bras droit de Gianni Infantino annonce sa démission : "Je ne peux rester les bras croisés"

Le bras droit de Gianni Infantino annonce sa démission : "Je ne peux rester les bras croisés"

13:20
1
L’Union SG se frotte les mains : Mohamed Amoura tout proche de rejoindre Benfica

L’Union SG se frotte les mains : Mohamed Amoura tout proche de rejoindre Benfica

13:00
1
Beaucoup d'absents de chaque côté : les compositions probables de Bruges et de l'Union en Supercoupe

Beaucoup d'absents de chaque côté : les compositions probables de Bruges et de l'Union en Supercoupe

12:00
Visite des vestiaires, dédicaces, troisième maillot dévoilé : le Fan Day du Standard aura lieu ce samedi

Visite des vestiaires, dédicaces, troisième maillot dévoilé : le Fan Day du Standard aura lieu ce samedi

10:30
La Confédération asiatique rejoint l'UEFA et la Concacaf contre le projet de Gianni Infantino

La Confédération asiatique rejoint l'UEFA et la Concacaf contre le projet de Gianni Infantino

11:40
1
Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"

Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"

11:20
La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

10:50
"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand

"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand

09:30
Un jeune talent belge figurerait sur la short-list du RB Leipzig en cas de départ de Yan Diomandé

Un jeune talent belge figurerait sur la short-list du RB Leipzig en cas de départ de Yan Diomandé

09:00
Coup de tonnerre à Beveren : le grand architecte de la remontée du club s'en va

Coup de tonnerre à Beveren : le grand architecte de la remontée du club s'en va

08:00
"Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier Réaction

"Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier

08:30
2
"Né et élevé ici" : Genk tease le plus gros transfert sortant de son histoire

"Né et élevé ici" : Genk tease le plus gros transfert sortant de son histoire

07:30
Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht

Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht

07:00
"Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste Réaction

"Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste

06:30
Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

06:32
3
Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union

Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union

06:00
3
Jesse Bisiwu n'est pas seul : un autre grand talent du FC Bruges file en Espagne contre plusieurs millions

Jesse Bisiwu n'est pas seul : un autre grand talent du FC Bruges file en Espagne contre plusieurs millions

23:00
L'une des surprises de l'été : pourquoi l'Antwerp offre-t-il une deuxième chance à Michael Frey ?

L'une des surprises de l'été : pourquoi l'Antwerp offre-t-il une deuxième chance à Michael Frey ?

23:20
Cvetkovic en game changer, Llansana maladroit : les notes d'Anderlecht contre Hammarby

Cvetkovic en game changer, Llansana maladroit : les notes d'Anderlecht contre Hammarby

23:16
"Ça, il ne va pas aimer l’entendre" : Vitor Bruno explique son premier coup tactique sur le banc anderlechtois

"Ça, il ne va pas aimer l’entendre" : Vitor Bruno explique son premier coup tactique sur le banc anderlechtois

23:28
1
45 minutes de domination sans partage : Anderlecht fait exploser Hammarby en plein vol

45 minutes de domination sans partage : Anderlecht fait exploser Hammarby en plein vol

22:24
Le verdict est tombé : voici le prochain adversaire du Sporting d'Anderlecht en Europa League

Le verdict est tombé : voici le prochain adversaire du Sporting d'Anderlecht en Europa League

22:40
Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi

Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi

22:00
Le meilleur de Belgique ? Voici l'arbitre de la Supercoupe entre Bruges et l'Union

Le meilleur de Belgique ? Voici l'arbitre de la Supercoupe entre Bruges et l'Union

21:30
Cvetkovic ! Anderlecht renverse la situation ! Direct commenté Live

Cvetkovic ! Anderlecht renverse la situation ! Direct commenté

21:00
Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

20:40
Gianni Infantino isolé ? Une grande alliance pourrait faire échouer son projet

Gianni Infantino isolé ? Une grande alliance pourrait faire échouer son projet

21:00
Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

20:10
Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 20:30 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved