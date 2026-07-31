Un joueur formé en Italie va quitter Saint-Trond et tenter de se relancer aux côtés de Radja Nainggolan

Arrivé à Saint-Trond à l’été 2024, Isaias Delpupo n’est jamais parvenu à s’y imposer. L’ailier argentin va désormais tenter de se relancer au Patro Eisden, qui a trouvé un accord pour son transfert définitif.

Isaías Delpupo avait rejoint Saint-Trond à l'été 2024 en provenance de Cagliari, en Italie, avec de grandes attentes. Mais il n'est jamais parvenu à réellement s'imposer. Lors de sa première saison, il n'a été utilisé qu'à de rares occasions et ses deux cartons rouges, contre l'Union Saint-Gilloise puis face au Club de Bruges, ont encore davantage compliqué sa situation.

Même sous les ordres de Wouter Vrancken, il n'a pas réussi à décrocher une place de titulaire. En raison de la forte concurrence sur les ailes, son temps de jeu s'est limité à seulement 23 minutes, réparties sur quatre entrées en jeu.

À un an de la fin de son contrat, Saint-Trond a estimé que cet été était le bon moment pour laisser définitivement partir son attaquant. Les Canaris recherchent eux-mêmes un nouvel ailier droit, ce qui aurait encore réduit les chances de Delpupo d'obtenir du temps de jeu, selon le Belang van Limburg.

En route vers le Patro Eisden de Radja Nainggolan

Le Patro Eisden a profité de cette situation et est parvenu à un accord pour un transfert définitif. Stijn Stijnen avait encore observé Delpupo lors du match amical entre les deux équipes plus tôt ce mois-ci. Saint-Trond s'était imposé 0-4 et l'Argentin avait inscrit l'un des buts.



Au Patro, il aura désormais l'occasion de se relancer, de retrouver du temps de jeu régulier et de démontrer enfin tout son potentiel. Le club ambitieux de Maasmechelen s'attache ainsi les services d'un joueur qui espère toujours confirmer les promesses entrevues au début de sa carrière lors de sa formation en Italie à Cagliari et à Pontedera. Il s'apprête à évoluer aux cotés de Radja Nainggolan, qui a également déjà joué à Cagliari.