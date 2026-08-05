OFFICIEL : un ancien du Bayern débarque en Pro League

Le SK Beveren a officialisé l’arrivée de Johannes Schenk pour remplacer Beau Reus, parti à Hearts. Formé au Bayern Munich, le gardien allemand de 22 ans débarque en prêt d'une saison en provenance de Preußen Münster, où il s’était imposé comme titulaire en 2. Bundesliga.

Johannes Schenk n’est pas un inconnu en Allemagne. Le gardien a effectué une grande partie de sa formation au Bayern Munich, où il a évolué pendant plusieurs années au sein de l’un des centres de formation les plus réputés au monde. S’il n’est jamais parvenu à s’imposer en équipe première, il y a toutefois été préparé au football professionnel.

Du Bayern Munich à une place de titulaire en Allemagne

En 2023, il a rejoint Preußen Münster pour relever un nouveau défi. Un choix rapidement payant, puisqu’il a contribué à la montée du club en 2. Bundesliga. La saison suivante, il est devenu le gardien titulaire de l’équipe.

Lors de l’exercice 2024-2025, Schenk a disputé la quasi-totalité des rencontres et a confirmé tout son potentiel. Malgré ses bonnes prestations, il n’a toutefois pas pu empêcher la relégation de Münster en troisième division allemande. Le club a ainsi dû revoir ses ambitions, poussant le gardien à chercher un nouveau challenge.

Il l’a trouvé au SK Beveren, où il devra gagner sa place tout en aidant le club à atteindre ses objectifs. Les Waeslandiens ambitionnent de réaliser une belle saison en première division et voient en Schenk un gardien qui, malgré son jeune âge, possède déjà une solide expérience.

"Il était tout en haut de notre liste"

Le directeur sportif Bob Peeters s’est montré très satisfait de ce transfert. Beveren a étudié plusieurs pistes avant de faire de Johannes Schenk sa priorité absolue.





"Nous avons étudié différentes options, les avons analysées en profondeur et nous avons discuté avec plusieurs gardiens. Nous sommes donc particulièrement heureux d’avoir trouvé en Johannes le gardien qui figurait tout en haut de notre liste", a déclaré Bob Peeters.