Vitor Bruno pointe (déjà) la Pro League du doigt : "Ça n'est pas normal"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Vitor Bruno pointe (déjà) la Pro League du doigt : "Ça n'est pas normal"
Photo: © photonews
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Vitor Bruno, l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht, était naturellement ravi du résultat de son équipe au PAOK Salonique. Mais avant le match retour, il va falloir penser à la réception de la RAAL, qui viendra vite. Trop vite à son goût...

Anderlecht a fait une affaire en or lors du match de qualifications aller contre le PAOK Salonique. Après 16 secondes, les Mauves menaient 0-1, et ils ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final malgré un match dominé par les Grecs. 

Vitor Bruno était donc naturellement très heureux de ce résultat, qui laisse le RSCA en bonne position pour se qualifier la semaine prochaine. Mais avant ce match retour, la Pro League va reprendre ses droits. Dimanche, Anderlecht reçoit la RAAL dans le cadre de la première journée de championnat. Et Vitor Bruno n'est pas ravi. 

Vitor Bruno aimerait qu'Anderlecht jour lundi 

"J'ai déjà dit à mes joueurs qu'il fallait se focaliser sur ce match", affirme l'entraîneur anderlechtois, qui est invaincu en trois matchs officiels depuis son arrivée. "Mais je voudrais simplement dire que je ne comprends pas pourquoi, en Belgique, on ne joue pas le lundi". 

Le Portugais, qui découvre notre football cette saison, aurait aimé bénéficier de plus de repos. "Nous avons moins de 72h pour nous préparer pour ce match. Et ce sera encore le cas dans les semaines à venir", regrette Vitor Bruno dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Le risque de blessures augmente à cause de ça. Il arrivera un moment où ce ne sera plus entre nos mains". 

Pour le nouveau coach des Mauves, il faudrait donc que la Pro League donne plus de repos à ses équipes jouant l'Europe. "C'est quelque chose sur quoi il faudrait se pencher. Pas seulement pour nous mais pour tout le football belge", conclut Bruno. 

Lire aussi… Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Rappelons que lors du tour suivant, en barrages (d'Europa League ou de Conference League), Anderlecht ne sera pas, contrairement à ce que Victor Bruno l'affirme, confronté à cette situation. Et pour cause : le match au programme entre le barrage aller et retour a été reporté par la Pro League au mois de septembre. 

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