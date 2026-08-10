Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge
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Le départ de Romelu Lukaku vers Fenerbahçe pourrait permettre à Naples de récupérer plusieurs millions d’euros et de libérer de la masse salariale afin de tenter ensuite de recruter Gabriel Jesus. Le club italien aurait d’ailleurs revu ses exigences à la baisse.

Naples a déjà beaucoup investi cet été. Jusqu’à présent, le club a dépensé environ 86,5 millions d’euros, notamment pour Rasmus Højlund, Alisson Santos et Lorenzo Lucca. Afin de pouvoir réaliser de nouveaux transferts importants, le président Aurelio De Laurentiis souhaite d’abord faire de la place dans l’effectif et réduire la masse salariale.

Romelu Lukaku proche de Fenerbahçe

Le principal départ concerne Romelu Lukaku. L’attaquant belge aurait désormais trouvé un accord personnel avec Fenerbahçe. Il reste toutefois encore plusieurs points à régler entre les deux clubs.

Naples réclamait initialement environ douze millions d’euros pour Romelu Lukaku, mais serait prêt à revoir ses exigences à la baisse. Une offre d’environ sept à huit millions d’euros, bonus compris, pourrait suffire pour parvenir à un accord, selon La Gazzetta dello Sport.

Le transfert de Romelu Lukaku est important puisque Naples souhaite ensuite passer à l’offensive pour Gabriel Jesus, qui évolue à Arsenal. Le Brésilien serait lui-même ouvert à un transfert en Italie.

Mika Godts pourrait rapporter plus de 50 millions

Mika Godts joue également un rôle dans ce dossier. Le PSG serait proche d’un accord avec l’Ajax concernant l’attaquant belge. Le transfert pourrait dépasser les cinquante millions d’euros.

Lire aussi… Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

L’Ajax a déjà pris contact avec Naples au sujet de Noa Lang. Une fois la vente de Mika Godts finalisée, les Amstellodamois souhaiteraient formuler une offre pour l’attaquant néerlandais.

Naples réclamerait environ trente millions d’euros, mais pourrait finalement se contenter d’une somme de 25 millions d’euros assortie de bonus. Si Romelu Lukaku et Lang quittent tous les deux le club, Naples disposera d’une marge financière plus importante pour attirer Gabriel Jesus. Le Brésilien peut évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté et pourrait donc même être aligné aux côtés de Højlund.

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