Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

Joaquin Seys attire les convoitises. Auteur de bonnes prestations avec le Club de Bruges et la Belgique, le Diable Rouge suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, notamment en Premier League.

Joaquin Seys s’est particulièrement mis en évidence ces derniers mois, et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Le latéral de 21 ans du Club de Bruges figure désormais sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. L’intérêt est particulièrement marqué en Premier League, tandis que les Blauw en Zwart ne semblent pour l’instant pas disposés à le laisser partir facilement.

Selon The Sun, Manchester United, Arsenal et Aston Villa se sont déjà renseignés sur les conditions d’un éventuel transfert. Newcastle suit également la situation de près, tandis que Benfica et Porto ont manifesté leur intérêt

Le Club de Bruges se trouve toutefois en position de force dans les négociations. Seys est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros selon Transfermarkt. Le Club de Bruges réclamerait de son côté environ 35 millions d’euros pour envisager un départ cet été.

Son Mondial a impressionné les clubs étrangers

Cet intérêt n’est pas le fruit du hasard. Le jeune talent s’est imposé comme un titulaire au Club de Bruges et a également eu sa chance avec les Diables Rouges. Lors de la Coupe du monde, il a impressionné au plus haut niveau.

Sa prestation face à l’Espagne a notamment marqué les esprits. Opposé entre autres à Lamine Yamal, il est parvenu à plusieurs reprises à stopper la star espagnole. Des performances qui ont clairement contribué à faire connaître son nom au-delà des frontières belges.





Arsenal le considérerait comme un joueur capable de s’intégrer à son système aussi bien défensivement qu’offensivement. Manchester United chercherait de son côté une solution d’avenir sur le flanc gauche. Aston Villa voit également en lui un profil capable d’évoluer au niveau de la Ligue des champions.

Le Club de Bruges n’a aucune raison de se précipiter

Malgré tout cet intérêt, Joaquin Seys a normalement débuté la saison avec le Club de Bruges. Il a notamment participé au premier match de championnat face au KV Courtrai. Une situation qui permet au Club de Bruges de patienter sereinement. Avec encore près de trois années de contrat et plusieurs clubs intéressés, le club n’a aucune raison de se précipiter.

Pour Seys, ce dossier pourrait néanmoins devenir l’un des sujets importants des dernières semaines du mercato. Si l’un des clubs anglais décide de passer concrètement à l’action et se rapproche des exigences financières du Club de Bruges, son avenir pourrait rapidement basculer.