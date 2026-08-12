Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Le Club de Bruges et l’Union sont les deux grands favoris pour le titre cette saison. Derrière eux, les chances de sacre sont très faibles pour Genk, Anderlecht et les autres formations de Pro League. Du moins, si l’on en croit les statistiques.

Le Club de Bruges possède 57,7 % de chances d’être sacré champion, contre 33,4 % pour l’Union, rapporte Football Meets Data. À eux deux, les deux clubs cumulent donc 91,1 % de chances de remporter le titre. Autrement dit, le modèle n’accorde qu’environ 9 % de chances de voir une autre équipe être sacrée championne.

To win the 🏆 Pro League:



58% 🇧🇪 Club Brugge

33% 🇧🇪 Union SG

9% everyone else combined pic.twitter.com/65qUs4Ydds — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 9, 2026

Un écart énorme avec Genk et Anderlecht

Le KRC Genk est le premier poursuivant, mais l’écart est immense. Les Limbourgeois n’ont que 2,5 % de chances de décrocher le titre. Saint-Trond suit étonnamment à la quatrième place avec 2 %.

Anderlecht, traditionnellement considéré comme un candidat au titre chaque saison, ne dépasse pas 1,2 %. Un chiffre qui interpelle forcément. Les Mauves ont lancé un nouveau projet et veulent retrouver les sommets du football belge, mais selon ces simulations, l’écart avec le Club de Bruges et l’Union reste pour l’instant particulièrement important.

Charleroi possède 1 % de chances d’être champion. Les probabilités diminuent ensuite encore : 0,5 % pour La Gantoise, 0,4 % pour Zulte Waregem et seulement 0,3 % pour le Standard.



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Bruges et l’Union encore attendus au sommet

Ces chiffres correspondent à la tendance observée ces dernières saisons. Le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise se sont presque constamment partagé les premières places ces dernières années et apparaissent une nouvelle fois comme les deux grandes références.

C’est surtout l’écart avec les autres équipes qui impressionne. Même en additionnant les chances de Genk, Saint-Trond, Anderlecht et des autres clubs, la différence reste énorme.

Il ne s’agit évidemment que d’une simulation réalisée en début de saison. Les transferts, les blessures, la forme des équipes et les confrontations directes peuvent encore largement bouleverser la hiérarchie. Mais le modèle de Football Meets Data est très clair : pour priver le Club de Bruges ou l’Union du titre, il faudra créer une grosse surprise.