Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club de Bruges et l’Union sont les deux grands favoris pour le titre cette saison. Derrière eux, les chances de sacre sont très faibles pour Genk, Anderlecht et les autres formations de Pro League. Du moins, si l’on en croit les statistiques.

Le Club de Bruges possède 57,7 % de chances d’être sacré champion, contre 33,4 % pour l’Union, rapporte Football Meets Data. À eux deux, les deux clubs cumulent donc 91,1 % de chances de remporter le titre. Autrement dit, le modèle n’accorde qu’environ 9 % de chances de voir une autre équipe être sacrée championne.

Un écart énorme avec Genk et Anderlecht

Le KRC Genk est le premier poursuivant, mais l’écart est immense. Les Limbourgeois n’ont que 2,5 % de chances de décrocher le titre. Saint-Trond suit étonnamment à la quatrième place avec 2 %.

Anderlecht, traditionnellement considéré comme un candidat au titre chaque saison, ne dépasse pas 1,2 %. Un chiffre qui interpelle forcément. Les Mauves ont lancé un nouveau projet et veulent retrouver les sommets du football belge, mais selon ces simulations, l’écart avec le Club de Bruges et l’Union reste pour l’instant particulièrement important.

Charleroi possède 1 % de chances d’être champion. Les probabilités diminuent ensuite encore : 0,5 % pour La Gantoise, 0,4 % pour Zulte Waregem et seulement 0,3 % pour le Standard.

Lire aussi… "J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle" : Anderlecht peut-il enfin retrouver les sommets ?

Bruges et l’Union encore attendus au sommet

Ces chiffres correspondent à la tendance observée ces dernières saisons. Le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise se sont presque constamment partagé les premières places ces dernières années et apparaissent une nouvelle fois comme les deux grandes références.

C’est surtout l’écart avec les autres équipes qui impressionne. Même en additionnant les chances de Genk, Saint-Trond, Anderlecht et des autres clubs, la différence reste énorme.

Il ne s’agit évidemment que d’une simulation réalisée en début de saison. Les transferts, les blessures, la forme des équipes et les confrontations directes peuvent encore largement bouleverser la hiérarchie. Mais le modèle de Football Meets Data est très clair : pour priver le Club de Bruges ou l’Union du titre, il faudra créer une grosse surprise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

"J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle" : Anderlecht peut-il enfin retrouver les sommets ?

"J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle" : Anderlecht peut-il enfin retrouver les sommets ?

23:00
Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

21:30
Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

20:05
2
Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

18:00
"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

16:40
1
Un 3-4-3 qui a fière allure : voici notre première équipe de la semaine en Jupiler Pro League

Un 3-4-3 qui a fière allure : voici notre première équipe de la semaine en Jupiler Pro League

11/08
Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

15:40
2
Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

21:00
Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

22:30
Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

20:30
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

19:16
2
Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché" Interview

Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

16:20
Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

21:40
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

19:33
Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines Interview

Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

14:40
Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination Réaction

Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination

10:00
3
"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

18:20
La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

18:40
"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

17:30
Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

17:00
OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

15:00
La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

07:30
Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League

Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League

11/08
Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

12:00
Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

14:00
OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

16:00
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

15:20
Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

14:24
Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt Analyse

Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt

11/08
"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

11/08
2
OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

12:46
David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions" Réaction

David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions"

11/08
1
Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

13:20
Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Analyse

Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas

10:45
5
La Ligue des Champions, c'est terminé : héroïque jusqu'en prolongations, l'Union finit par craquer à Bodø

La Ligue des Champions, c'est terminé : héroïque jusqu'en prolongations, l'Union finit par craquer à Bodø

11/08
OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

11:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables den strep den strep a propos de Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Gaëtan Lamontagne Gaëtan Lamontagne a propos de Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de "La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino SCHROEDERS SCHROEDERS a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved