Saint-Trond s'offre une victoire européenne dans le temps additionnel, Gand déçoit en Conference League

Après la belle victoire d'Anderlecht au Kazakhstan, Saint-Trond s'est imposé dans les derniers instants de la rencontre face à l'Omonia Nicosie. En Conference League, La Gantoise a par contre été contrainte au partage face aux Écossais de Hibernian et devra s'imposer dans sept jours.

Soirée historique pour Saint-Trond, qui retrouvait la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 23 ans et sa participation à l'édition 2003 de la Coupe Intertoto, ce jeudi soir au Stayen face à l'Omonia Nicosie en barrage aller de l'Europa League.

Une rencontre qui s'est avérée délicate pour les Trudonnaires, qui n'ont cadré le moindre tir en première période et qui n'ont totalisé que 0,11 but attendu. Ce n'était pas beaucoup mieux du côté chypriote, où l'on a cadré un seul tir en 45 minutes pour 0,17 but attendu.

Une partie disputée et peu spectaculaire, donc, qui a vu Saint-Trond prendre la maîtrise et apporter le spectacle en deuxième période. Avec trois tirs cadrés et plus de 60 % de possession de balle, les hommes de Frédéric De Meyer ont pris les choses en main et ont été récompensés dans les toutes dernières minutes.

Une victoire sur le gong pour Saint-Trond

Alors que le temps additionnel était déjà commencé depuis quatre buts, Ryan Merlen a brossé l'ultime centre de la rencontre au deuxième poteau, et le défenseur japonais de 35 ans Shogo Taniguchi est venu lancer son pied, à la limite du hors-jeu, pour dévier le ballon dans le but.

Victoire cruciale, donc, de Saint-Trond, qui fait du bien au coefficient UEFA de la Belgique, mais qui ne permet pas aux Canaris de se rendre à Nicosie avec un matelas confortable. STVV devra faire le gros dos dans sept jours, mais aura toute la semaine pour récupérer, puisque son match du week-end comptant pour la troisième journée a été déplacé.





FT | STVV flikt het in de 9️⃣4️⃣ste minuut! 🤯🐥 #UEL pic.twitter.com/gytcxmeUwc — DAZN België (@DAZN_BENL) August 20, 2026

En outre du Sporting d'Anderlecht, à qui nous avons consacré un résumé complet, La Gantoise était également en action ce jeudi soir face aux Écossais de Hibernian, en barrages de la Conference League, cette fois. Et ça a été chaud, aussi, pour les Buffalos, qui ont notamment concédé un penalty au quart d'heure de jeu, arrêté par le spécialiste en la matière, Davy Roef.

Gand déçoit et devra s'imposer en Écosse

Pour le reste, Gand a livré une nouvelle prestation mi-figue mi-raisin sous les ordres de Rik De Mil, avec deux tirs cadrés en première période et un seul en seconde. Difficile, là, de trouver les ballons nécessaires pour faire la différence.

Malgré un triple changement à dix minutes du terme, les pensionnaires d'une Planet Group Arena à nouveau très peu fournie ne sont jamais parvenus à faire la différence et sortent donc de cette soirée avec un résultat différent.

Il faudra montrer de bien meilleures choses jeudi prochain en Écosse pour ne pas être éliminé de toute compétition européenne avant même le début du mois de septembre. La possibilité d'avoir les cinq clubs belges qualifiés demeure, mais cela dépendra des Trudonnaires et, donc, surtout des Buffalos.