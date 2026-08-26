La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important

Jesse Bisiwu continue son parcours au FC Barcelone. À 18 ans, le jeune ailier belge doit penser à son avenir international, avec la Belgique et le Ghana qui suivent sa situation.

Dans le football belge, certains jeunes se font remarquer bien avant d'arriver au plus haut niveau. Jesse Bisiwu était de ceux-là. Son talent attirait les regards depuis plusieurs années, au point que nous nous étions penchés sur son profil il y a un an sur Walfoot.

À 17 ans, l'ailier du Club NXT avait déjà une belle réputation, mais il commençait à répondre aux attentes sur le terrain. Lors de l'Euro disputé en Albanie fin mai 2025, Bisiwu s'était distingué. Ses performances lui avaient permis de décrocher une place dans l'équipe-type du tournoi, parmi les meilleurs jeunes du continent.

Jesse Bisiwu fait penser au jeune Jérémy Doku

Bisiwu se distingue par son explosivité et sa facilité à provoquer balle au pied. Rapide sur les premiers mètres, il aime défier son adversaire et possède le toucher de balle pour faire la différence dans les petits espaces.

Son profil lui vaut quelques comparaisons avec Jérémy Doku, voire avec Khalilou Fadiga à ses débuts. Des références flatteuses pour un joueur qui a beaucoup à apprendre, mais dont les qualités ne passent pas inaperçues.

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Chelsea, l’Inter et Monaco le suivaient depuis un certain temps. Finalement, c'est le FC Barcelone qui a réussi à attirer le jeune talent cet été, pour plusieurs millions d'euros. La valeur marchande de Bisiwu a grimpé en flèche.





Le Ghana aurait tenté de convaincre Bisiwu de porter ses couleurs, mais d'autres informations indiquaient que le jeune ailier avait fait le choix de représenter la Belgique.

Le choix de la sélection nationale est totalement ouvert

Walfoot peut confirmer que la Fédération ghanéenne de football a pris des renseignements au sujet de Bisiwu, mais qu'aucune décision n'a été prise quant à la direction qu'il souhaite prendre. Pour l'instant, l'accent est mis sur son intégration au FC Barcelone.

Mais que se passerait-il si le nouveau sélectionneur Mark van Bommel décidait de convoquer le joueur dans un mois ? Pour le moment, aucune décision définitive n'a été prise et le sujet n'est pas d'actualité.

Jesse Bisiwu se concentre entièrement sur le Barça

Qu’en est-il d’un éventuel prêt de Bisiwu ? Là non plus, ce n'est (pour l'instant) pas à l'ordre du jour. Son absence ce week-end n'était pas due à un choix sportif, mais plutôt à des raisons pratiques : certains documents n'étaient pas en ordre pour lui permettre de jouer en Liga.

Dans les prochaines semaines, Bisiwu va poursuivre son intégration au FC Barcelone et prendre ses marques dans son nouvel environnement. La suite viendra, en fonction de sa progression et des opportunités qui se présenteront. Né en janvier 2008, le jeune ailier n'a que 18 ans et a beaucoup de temps pour franchir les prochaines étapes.