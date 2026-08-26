Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Très mauvaise nouvelle pour Vincent Euvrard. Dennis Ayensa, déjà deux fois buteur cette saison, s'en va, du moins sous réserve de réussite de ses tests médicaux. L'attaquant international iranien est en discussions avancées avec Gençlerbirligi, et va donc s'envoler pour la Turquie.



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