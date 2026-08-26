L'UEFA va lever sa menace de boycott de la Coupe du monde

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L’UEFA, la Concacaf et l’AFC ont publié une lettre ouverte s'adressant directement au monde du football. Via ce communiqué, les trois institutions répondent notamment à la récente lettre de la FIFA reconnaissant avoir commis des erreurs concernant son projet de vente de parts du Mondial.