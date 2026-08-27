🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

Il y a un an et demi, le Standard vendait Isaac Price à West Bromwich Albion pour trois millions d'euros. Une belle opération pour les finances rouches. Sauf que le milieu de terrain vaut aujourd'hui quatre fois plus. Hier, il a encore planté un doublé contre Newcastle.

Au Standard, le syndrome du joueur prêté/revendu a souvent été récurrent ces dernières saisons : beaucoup de membres du noyau ayant quitté Sclessin après y avoir vécu des moments difficiles ont immédiatement réussi à se refaire une santé loin des bords de Meuse. Cela s'est fait remarquer pour des flops comme Romaine Munddle, Vanja Milinković-Savić, mais également pour Isaac Price.

D'un point de vue comptable, le passage du jeune Nord-Irlandais en Rouche est loin d'être un échec : le milieu de terrain était arrivé gratuitement en provenance de la réserve d'Everton et est reparti pour trois millions d'euros à WBA. Mais sur le terrain, ses performances n'ont pas convaincu.

Isaac Price dans son élément à West Bromwich

Dans les travées de Sclessin, on s'est longtemps étonné du contraste entre ces matchs en Pro League et ses buts à répétition avec l'équipe nationale d'Irlande du Nord. Des questions qui n'ont pas cessé lors de ses premiers mois en Angleterre, que du contraire.

La saison dernière, pour son premier exercice complet, Price a marqué 8 buts et délivré 4 assists. Il semble encore prêt à passer un nouveau cap ; le milieu de terrain de 22 ans en est à deux buts en deux matchs de Championship, mais également à deux buts en deux matchs de League Coup.

Un nouveau doublé contre Newcastle

Quatre jours après son doublé contre le Burnley de Nick Hayen (victoire 3-1), l'ancien Rouche s'est offert un autre doublé contre Newcastle. Il a d'abord placé les siens aux commandes d'un coup franc astucieux. Puis a égalisé sur penalty dans le dernier quart d'heure.





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Newcastle a tout de même fini par s'imposer sur le score de 3-2 mais a fait connaissance avec le pied droit de Price. Le Standard finirait presque par s'en mordre les doigts de ne l'avoir vendu 'que' trois millions : il en vaut désormais douze, à en croire Transfermarkt.