"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

La Louvière veut lancer sa saison contre Malines. Après le gros calendrier inaugural, les Loups n'ont pas encore décroché le moindre point. L'équipe ne progressera qu'en tirant les leçons de ces derniers matchs. Pour corriger les erreurs les plus flagrantes, comme le manque de lucidité d'Yllan Okou au Standard, mais aussi les autres axes d'amélioration collectifs.

Samedi après-midi, ce sont deux équipes à la recherche de leur première victoire qui s'affronteront à l'Easi Arena. Mais là où la RAAL n'a pas démérité au Standard vendredi dernier (comme lors des deux autres premiers matchs), Malines sera véritablement attendu au tournant par ses supporters après le non-match disputé à Charleroi.

En conférence de presse, Edward Still confirme : ses Loups affronteront une équipe qui a aussi faim qu'eux. Le niveau d'exigence sera donc encore revu à la hausse pour trouver cette constance qui fait encore défaut.

Profiter de ses moments forts, rester unis dans les temps faibles

"On est capable d'engranger. Mais pas encore d'être flamboyant du début à la fin. On doit pouvoir capitaliser nos temps forts et on doit éviter d'encaisser dans les moments chaotiques comme on l'a connu jusqu'à présent. Dans ces moments-là, on doit être plus résilients et concentrés", explique Still, cité par La Dernière Heure.

Cela passe aussi par être irréprochable sur le plan individuel. Irréprochable, Yllan Okou ne l'a pas été à Sclessin en se faisant exclure pour ses applaudissements ironiques à l'arbitre. Une attitude qui ne passe pas au sein du club.

Transformer la frustration en énergie positive

"On a géré ça en interne que ce soit au niveau de l'équipe, du staff et de la direction avec qui on est aligné sur ces points-là. Il faut protéger le groupe et les valeurs qu'on essaie de véhiculer", poursuit Still.





Le défenseur français a été invité à réfléchir sur son geste : "Son attitude n'était pas acceptable. On a été très clair et très ferme là-dessus. On a eu une discussion. Les mesures nécessaires, que je ne préciserai pas pour préserver le groupe, ont été prises. Ce qu'il a fait, qui aurait pu le faire sortir plus tôt dans le match, n'était pas correct vis-à-vis de ses équipiers et du club".