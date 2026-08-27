"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Louvière veut lancer sa saison contre Malines. Après le gros calendrier inaugural, les Loups n'ont pas encore décroché le moindre point. L'équipe ne progressera qu'en tirant les leçons de ces derniers matchs. Pour corriger les erreurs les plus flagrantes, comme le manque de lucidité d'Yllan Okou au Standard, mais aussi les autres axes d'amélioration collectifs.

Samedi après-midi, ce sont deux équipes à la recherche de leur première victoire qui s'affronteront à l'Easi Arena. Mais là où la RAAL n'a pas démérité au Standard vendredi dernier (comme lors des deux autres premiers matchs), Malines sera véritablement attendu au tournant par ses supporters après le non-match disputé à Charleroi.

En conférence de presse, Edward Still confirme : ses Loups affronteront une équipe qui a aussi faim qu'eux. Le niveau d'exigence sera donc encore revu à la hausse pour trouver cette constance qui fait encore défaut.

Profiter de ses moments forts, rester unis dans les temps faibles

"On est capable d'engranger. Mais pas encore d'être flamboyant du début à la fin. On doit pouvoir capitaliser nos temps forts et on doit éviter d'encaisser dans les moments chaotiques comme on l'a connu jusqu'à présent. Dans ces moments-là, on doit être plus résilients et concentrés", explique Still, cité par La Dernière Heure.

Cela passe aussi par être irréprochable sur le plan individuel. Irréprochable, Yllan Okou ne l'a pas été à Sclessin en se faisant exclure pour ses applaudissements ironiques à l'arbitre. Une attitude qui ne passe pas au sein du club.

Transformer la frustration en énergie positive

"On a géré ça en interne que ce soit au niveau de l'équipe, du staff et de la direction avec qui on est aligné sur ces points-là. Il faut protéger le groupe et les valeurs qu'on essaie de véhiculer", poursuit Still.

Le défenseur français a été invité à réfléchir sur son geste : "Son attitude n'était pas acceptable. On a été très clair et très ferme là-dessus. On a eu une discussion. Les mesures nécessaires, que je ne préciserai pas pour préserver le groupe, ont été prises. Ce qu'il a fait, qui aurait pu le faire sortir plus tôt dans le match, n'était pas correct vis-à-vis de ses équipiers et du club".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RAAL La Louvière - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (29/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Standard

Plus de news

Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa Interview

Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa

19:09
Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club" Interview

Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"

18:00
🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

21:30
LIVE : Anderlecht ouvre le score sur penalty ! (1-0) Live

LIVE : Anderlecht ouvre le score sur penalty ! (1-0)

21:18
La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

21:00
Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

15:20
Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

20:30
Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

20:00
OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

17:20
Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

18:50
1
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

17:30
Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

16:41
Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

16:40
Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

16:00
Un international belge U19 en route vers la Juventus

Un international belge U19 en route vers la Juventus

14:40
Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

14:00
Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

13:30
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

13:00
Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

12:30
Né à Recht, formé à Mönchengladbach, il va signer en Jupiler Pro League

Né à Recht, formé à Mönchengladbach, il va signer en Jupiler Pro League

11:40
OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League

OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League

11:57
Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

11:00
C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

10:15
Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

09:45
"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

22:20
Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

07:20
Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

08:15
Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

09:00
Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

07:00
1
Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

07:45
Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard Analyse

Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard

26/08
🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

06:30
🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

23:09
"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

22:40
Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

22:01
Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

26/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 28/08 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 29/08 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 29/08 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé ! Pogi Pogi a propos de Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie ! JoBg JoBg a propos de Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved