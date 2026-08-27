Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités
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Un moment toujours attendu avec une grande impatience : le Club de Bruges connaîtra, ce jeudi soir, ses huit adversaires en phase de ligue de la Ligue des Champions. Comme les années précédentes, les Blauw & Zwart disputeront quatre rencontres à domicile, quatre rencontres à l'extérieur et affronteront deux équipes de chaque chapeau (de 1 à 4). En outre, le Club ne peut pas affronter plus de deux équipes du même pays.

Champion de Belgique pour la vingtième fois de son histoire en fin de saison dernière, le Club de Bruges n'avait pas à passer par les tours préliminaires estivaux pour assurer sa participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Les Blauw & Zwart ont donc eu quelques semaines supplémentaires pour préparer leur entrée en lice européenne et ont emmagasiné de la confiance en début de championnat avec une victoire convaincante à Louvain (0-3) et une autre plus difficile, mais toujours importante dans le derby face au Cercle (1-0).

Et ce jeudi 27 août était attendu avec impatience par Ivan Leko et ses troupes, puisque, après les derniers barrages d'hier soir, le tirage au sort de la phase de ligue aura lieu sur le coup de 18h00. Placé dans le pot 2, le Club de Bruges affrontera deux équipes de chaque pot, une à domicile et l'autre à l'extérieur. Un total de huit rencontres, donc : quatre au Jan Breydel, quatre à l'étranger.

Quels géants d'Europe sur la route du Club de Bruges ?

Dans le pot 1, on retrouve évidemment le double champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, et les autres ogres européens : Real Madrid, Barça, Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, Liverpool, l'Inter Milan ou encore l'Atlético. Il s'agira donc, là, de deux superbes affiches, quoi qu'il sorte des boules tirées depuis Monaco.

Dans le pot 2, Bruges pourrait tirer d'autres gros calibres, comme le Borussia Dortmund, Manchester United, l'AS Roma, Aston Villa, le Sporting CP, Porto, le Betis ou le PSV. Le pot 3 présente aussi quelques formations de premier plan : Naples, Villarreal, Leipzig ou l'étoile montante du football nordique, Bodø/Glimt, tombeur de l'Union Saint-Gilloise lors du troisième tour préliminaire.

Dans le pot 4, des adversaires assez séduisants, comme Côme, Lens ou Stuttgart, et de potentiels déplacements difficiles, comme le Sabah Baku ou l'AEK Athènes. Rendez-vous dans la soirée pour être fixés.

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