Né à Recht, formé à Mönchengladbach, il va signer en Jupiler Pro League

Niko Horvat, de Recht, devrait débarquer en Jupiler Pro League. Le joueur du Borussia Mönchengladbach devrait s'engager à Zulte Waregem dans les prochaines heures, sous la forme d'un prêt. Le joueur de 18 ans évolue avec l'équipe espoirs du club allemand, en quatrième division, mais présente un sérieux potentiel.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur Michael Beale, Zulte Waregem a déjà réalisé un joli bilan de 7 points sur 9 en ce début de championnat. L’équipe flandrienne semble ainsi bien partie pour vivre une saison plus tranquille que ce que certains observateurs ne l'avaient prédit pendant la préparation.

L'Essevee a pourtant vu plusieurs cadres partir, certes pour plusieurs millions d’euros, mais a jusqu’ici recruté intelligemment et à moindre coût pour les remplacer. Avec une indemnité de transfert estimée à un million d’euros, Zalan Atrok est pour l’instant la recrue la plus chère du club, l'ailier gauche hongrois de 20 ans ayant déjà prouvé sa valeur en inscrivant un doublé le week-end dernier contre Beveren.

Elle ne deviendra pas la plus chère, mais Niko Horvat pourrait bien être la prochaine recrue de l'Essevee. Le jeune joueur de 18 ans arriverait en provenance du Borussia Mönchengladbach, vraisemblablement sous la forme d’un prêt, comme l'indiquent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Zulte Waregem veut attirer Niko Horvat

À Mönchengladbach, on croit en effet énormément en ce jeune joueur. Horvat est un meneur de jeu croate qui, fait assez remarquable, est né à... Recht, à l'est de notre pays. Il possède donc déjà un certain "lien" avec la Belgique.

Il y a quelques mois, Horvat signait son premier contrat professionnel. Il évolue aujourd'hui avec l’équipe réserve de Gladbach, au quatrième niveau allemand. Une aventure dans l’élite belge pourrait donc être intéressante pour lui permettre d’acquérir davantage d’expérience.





"Après dix années passées dans ce club, je suis fier d’avoir signé mon premier contrat professionnel. Je tiens à remercier le Borussia pour la confiance qu’il m’accorde. Je veux également remercier tous ceux qui m’ont soutenu en chemin : mes frères, mes agents, mes amis et, par-dessus tout, mes parents", déclarait-il au moment de sa signature.