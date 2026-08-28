Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

Scott Crabbé, journaliste football
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Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions
Photo: © photonews
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Liverpool, l'Inter Milan, Aston Villa, le PSV, Bodo/Glimt, Naples, Lens et Stuttgart : voici les huit adversaires que le Club de Bruges défiera en phase de ligue de Ligue des Champions. Avec quelle ambition pour les Blauw en Zwart ? Brandon Mechele et Yann Sommer ne voient pas de raison de ne pas croire au top 24, Bart Verhaeghe va même plus loin.

Pour les Brugeois, c’est le tirage est loin d’être simple, c’est une évidence. Neuf points suffiront-ils cette saison pour atteindre le top 24 ? Et si c’est effectivement le cas, contre quelles équipes devront-ils aller chercher ces points ?

Il y aura des opportunités à saisir, tandis qu’il faudra garder un œil sur plusieurs vieilles connaissances que les Brugeois retrouveront. Parmi elles, Aleksandar Stankovic, mais aussi des Belges comme Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard et Amadou Onana.

Le Club de Bruges veut sécuriser le top 24

Le Club a récemment affronté plusieurs de ses futurs adversaires, comme Aston Villa, tandis que le match contre l’Inter Milan constituera une première en Europe. Que pensent les joueurs eux-mêmes de ce tirage qui leur a été réservé ?

Sur la chaîne officielle du Club de Bruges, Leo Van der Elst a immédiatement demandé à Brandon Mechele ce qu’il pensait du tirage : "Ce n’est pas simple. Ce ne sont pas les plus grands noms, ce qui fera peut-être naître des attentes un peu plus élevées. Mais Stuttgart et Lens ne sont vraiment pas des adversaires faciles".

Yann Sommer et Brandon Mechele affichent leurs ambitions 

"Nous espérions affronter Liverpool depuis quelques années déjà. C’est dommage pour Simon Mignolet qu’il ne soit plus là. C’est formidable de jouer la Ligue des champions, c’est la récompense du travail acharné réalisé la saison dernière. Pour moi, ce sera la neuvième fois, mais nous avons déjà franchi beaucoup d’étapes", poursuit-il.

Yann Sommer se réjouit lui aussi de cette nouvelle campagne de Ligue des champions. Avec des retrouvailles également à la clé pour lui contre l'Inter : "Retourner à San Siro sera spécial pour moi. Si nous ne croyons pas pouvoir atteindre le top 24, nous ne devons même pas commencer. Nous voulons aller le plus loin possible et poursuivre notre parcours".

Bart Verhaeghe toujours plus ambitieux

Bart Verhaeghe s’est également exprimé sur le tirage réservé aux Brugeois. Il n’a laissé planer aucun doute : il veut non seulement atteindre le top 24 mais rêve également de voir son Club se hisser parmi les huit meilleures équipes du continent.

“Nous sommes satisfaits, mais nous savons en même temps qu’il s’agit d’un tirage sportivement difficile et relevé. Nous sommes prévenus. Le rêve, c’est d’atteindre les quarts de finale, et c’est ce que nous devons viser. Le tirage ne change rien à cela", a-t-il déclaré.

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