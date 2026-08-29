🎥 Une montée et une remontada de Cologne : la première en Bundesliga de Nathan De Cat tourne au vinaigre

Titulaire en DFB Pokal, la Coupe d'Allemagne, Nathan De Cat a cette fois dû se contenter du banc et d'une vingtaine de minutes de jeu pour sa première en Bundesliga. Une montée au jeu qui a coïncidé avec une défaite de ses nouvelles couleurs.

Pour son premier match de championnat de la saison, Hoffenheim, futur adversaire européen d'Anderlecht, se déplaçait sur la pelouse de Cologne. Sans sa recrue la plus chère de son histoire, Nathan De Cat, laissé sur banc, alors qu'il était titulaire en Coupe d'Allemagne le week-end passé.

De leur côté, les locaux alignaient des arrière latéraux qui flairaient bon la Pro League avec l'ancien Unioniste et Gantois Alessio Castro-Montes à droite et Gidéon Mensah, à gauche, qu'on a connu à Zulte Waregem lors de l'exercice 2019/2020.

Pénalty manqué pour Hoffenheim

Dans un match équilibré en termes d'occasions mais où Hoffenheim a eu la possession, c'est Cologne qui se montrera le plus réaliste. Menés à la pause après un but d'Adam Daghim, les "Boucs" vont d'abord égaliser Said El Mala avant de concéder un pénalty à leur adversaire. Max Moerstedt va voir son envoi être repoussé par Marvin Schwäbe, mais Hoffenheim va quand même réussir à reprendre l'avance grâce à un but d'Ozan Kabak sur phase arrêtée à la 67e.

Quatre minutes plus tard, l'entraîneur d'Hoffenheim décide de sortir un élément offensif, Patrick Wimmer (celui qui a "bénéficié" d'un assist ou du contrôle manqué de De Cat en Coupe) pour muscler l'entrejeu avec la montée de Nathan De Cat.

Une minute sur le terrain et but

Un changement perdant puisque une minute après, Cologne égalise par Thijs Dallinga. Une action sur laquelle, De Cat se fait prendre dans son dos par Linton Maina qui va ensuite servir son buteur néerlandais. Ce dernier réussira le doublé dix minutes plus tard, permettant aux locaux de prendre l'avance pour la première fois du match. Une avance qu'ils garderont jusqu'au coup de sifflet final.





Pour sa première en Bundesliga, Nathan De Cat aurait probablement rêvé d'un meilleur scénario.