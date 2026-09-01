Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

Alors que le transfert de Santi Garcia a du plomb dans l'aile, Gianluca Di Marzio annonce qu'Anderlecht aurait bouclé le transfert d'un milieu de terrain grec évoluant à Frosinone.

Antoine Sibierski ne chôme pas en ces derniers jours du mercato. Alors que le dossier prioritaire de Santi Garcia pour le milieu de terrain se complique à cause des exigences de son club portugais, Gil Vicente, le directeur sportif des "Mauves" active d'autres pistes. Il y a celle menant à Romeo Amane, milieu ivoirien du Rapid Vienne, pour lequel Anderlecht aurait trouvé un accord à hauteur de 6 millions d'euros, bonus compris.

Un transfert déjà bouclé ?

Ce soir, Anderlecht a officialisé l'arrivée de l'arrière latéral gauche moldave Oleg Reabciuk. Et dans une des dernières soirées agitées du mercato d'été, Gianluca Di Marzio, spécialiste italien du marché des transferts, annonce que le club bruxellois se serait attaché les services d'Ilias Koutsoupias.

Âgé de 25 ans, il s'agit d'un milieu de terrain grec qui évolue à Frosinone en Serie A. Transfermarkt le valorise à trois millions d'euros par Transfermarkt.

Formé à l’OFI Crète, il a rejoint le Virtus Entella à seulement 16 ans, avant de passer également par les jeunes de Bologne. Il fait ses débuts professionnels avec Entella en 2020.

Titulaire indiscutable la saison dernière

Il est ensuite prêté à Ternana, puis à Benevento, avant de poursuivre son parcours à Bari et Catanzaro. En janvier 2025, il rejoint Frosinone, d’abord en prêt, avant d’y être transféré définitivement à l’été 2025.



Lire aussi… Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"›

Lors de la dernière saisons, Ilias Koutsoupias s’est imposé comme un titulaire de Frosinone et a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matchs. International grec chez les jeunes, il compte notamment trois sélections avec les espoirs.