OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

Fabien Chaliaud, journaliste football
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OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien
Photo: © photonews
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Pour compenser le départ de Moussa N'Diaye, Antoine Sibierski a encore pris tout le monde de court en concluant rapidement un accord avec Oleg Reabciuk, un international macédonien de 28 ans, libre de tout contrat depuis son départ du Spartak Moscou.

OFFICIEL : Oleg Reabciuk signe trois ans à Anderlecht

Oleg Reabciuk est le nouvel arrière gauche d'Anderlecht. Anderlecht a annoncé ce mardi soir l'engagement pour trois saisons de l'international moldave de 28 ans. Celui-ci possède aussi la nationalité portugaise puisqu'il a été formé au FC Porto et qu'il y a croisé la route de l'actuel entraîneur des Bruxellois, Vitor Bruno, lorsque celui-ci était l'adjoint de Sergio Conçeicao au sein du club des "Dragons". Le joueur était libre depuis cet été et évoluait avant cela au Spartak Moscou. Le club russe l'avait acheté en 2023 contre un chèque de 6 millions. Valorisé actuellement à 2,5 millions, il a été cité cet été dans plusieurs équipes de Ligue 1.

 

 

Pour compenser le départ de Moussa N'Diaye, Antoine Sibierski a encore pris tout le monde de court en concluant rapidement un accord avec Oleg Reabciuk, un international macédonien de 28 ans, libre de tout contrat depuis son départ du Spartak Moscou.

Anderlecht n'aura pas tardé à trouver le successeur de Moussa N'Diaye dont le transfert en prêt au Werder Brême a été annoncé ce mardi après-midi. Et si certains ont pensé que l'arrivée de N'Diaye en Allemagne coïnciderait avec le retour en Belgique du latéral gauche toujours en poste là-bas, Olivier Deman, ils ont une nouvelle fois été bernés par Antoine Sibierski, un directeur sportif qui aime bien brouiller les pistes.

62 sélections avec la Moldavie

Selon Fabrizio Romano qui parle "d'accord surprise", c'est Oleg Reabciuk qui va renforcer le flanc gauche des "Mauves". Cet international moldave de 28 ans (62 sélections) arrive libre comme l'air au Parc Astrid après l’expiration de son contrat avec le Spartak Moscou.

L’arrivée de Reabciuk semble désormais bouclée. Selon les informations relayées par Het Laatste Nieuws, le joueur a passé sa visite médicale avec succès et les documents ont été signés. Il s’agit donc d’un transfert sans indemnité pour le club bruxellois.

Passé par Porto et l'Olympiakos

Âgé de 28 ans, Reabciuk possède déjà une solide expérience du football européen. Formé au Portugal, où il a notamment évolué dans les équipes de jeunes du FC Porto, il a ensuite joué pour Porto B et Paços de Ferreira avant de prendre la direction de la Grèce. Avec l’Olympiakos, il s’est imposé comme un titulaire et a remporté deux titres de champion de Grèce.

En janvier 2023, il a quitté l’Olympiakos pour rejoindre le Spartak Moscou. Après trois saisons en Russie, son contrat est arrivé à échéance cet été, lui permettant de rejoindre Anderlecht gratuitement.

Il a déjà travaillé avec Vitor Bruno

Le profil du Moldave présente également un intérêt particulier pour Vítor Bruno. L’entraîneur anderlechtois a travaillé au FC Porto entre 2017 et 2024 en tant qu’adjoint et connaît donc les qualités de Reabciuk.

International moldave depuis 2018, le latéral compte désormais 62 sélections avec son pays. Son expérience, sa connaissance du football européen et le fait qu'il soit libre représentent donc une opération intéressante pour Anderlecht, qui cherchait une solution supplémentaire au poste d’arrière gauche.

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