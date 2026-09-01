Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

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Depuis son départ de l'Antwerp, Arthur Vermeeren peine à trouver la stabilité nécessaire pour poursuivre sa progression. Après un passage compliqué à l'Atlético Madrid, puis au RB Leipzig, qui l'a prêté à l'Olympique de Marseille la saison dernière, le milieu de terrain de 21 ans pourrait une nouvelle fois changer d'air. Le PSV Eindhoven se montre concret pour l'accueillir en prêt. Galatasaray reste également attentif à sa situation.

Cela commence doucement à devenir une histoire qui se répète pour Arthur Vermeeren. Depuis son départ de l'Antwerp, le milieu de terrain belge ne parvient pas à trouver de la stabilité sur la durée. Leipzig avait encore déboursé une somme importante pour le recruter en provenance de l'Atlético Madrid, mais en Allemagne non plus, il n'est pas parvenu à s'imposer comme un titulaire indiscutable.

Après sa très bonne période à l'Antwerp, Vermeeren s'était retrouvé dans une situation compliquée à l'Atlético Madrid. Les Espagnols avaient initialement de grands projets pour l'international belge, mais sous les ordres de Diego Simeone, il n'avait pas obtenu suffisamment de temps de jeu. Après seulement quelques mois, un nouveau transfert avait suivi : Leipzig lui offrait un nouvel environnement et surtout des perspectives de temps de jeu.

Mais là aussi, les choses ne se sont pas déroulées comme espéré

Vermeeren n'est jamais véritablement parvenu à s'installer durablement dans l'équipe à Leipzig. L'entraîneur Martin Demichelis ne compte pas suffisamment sur le milieu de terrain pour la nouvelle saison et son salaire pèse également de plus en plus lourd dans la masse salariale. Leipzig est donc ouvert à un départ, de préférence via une formule permettant à Vermeeren d'accumuler à nouveau du temps de jeu ailleurs. La saison dernière, il évoluait en prêt du côté de l'OM, et là encore, il n'a pas connu une saison linéaire.

Le PSV se montre concret, Galatasaray reste à l'affût

Le PSV semble actuellement être l'option la plus intéressante. Le club d'Eindhoven souhaiterait accueillir Arthur Vermeeren en prêt et lui offrir la possibilité de retrouver un rôle important au milieu de terrain. Une destination qui pourrait séduire le Belge : non seulement parce qu'il pourrait retrouver beaucoup de temps de jeu aux Pays-Bas, mais surtout parce qu'il a besoin de quelque chose qui lui a beaucoup manqué ces dernières années : de la stabilité.

Galatasaray a également manifesté son intérêt. Le grand club turc cherche à renforcer son milieu de terrain et considère Vermeeren comme un profil intéressant. Un départ à Istanbul ne serait toutefois pas, pour le moment, l'option qui enthousiasme le plus le milieu belge. Sa préférence irait vers un environnement où il pourrait bénéficier de davantage de garanties sportives et retrouver progressivement un rôle régulier.

Lire aussi… Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Le PSV apparaît donc pour l'instant comme une destination plus logique

Pour Vermeeren, l'enjeu dépasse cependant le simple choix de son prochain club. Depuis son départ de l'Antwerp, il est successivement passé par l'Atlético Madrid et le RB Leipzig. Un transfert au PSV ferait ainsi du club d'Eindhoven son quatrième club alors qu'il n'a encore que 21 ans.

C'est précisément là que réside le problème. Vermeeren possède toujours le talent qui lui avait permis de s'imposer à l'Antwerp comme l'un des plus grands espoirs belges au milieu de terrain, mais son développement au cours des deux dernières années a surtout été marqué par les changements d'environnement et le manque de stabilité.

Les prochains jours devraient donc apporter davantage de clarté. Leipzig souhaite s'en séparer, le PSV veut l'accueillir temporairement et Galatasaray garde un œil sur sa situation. De son côté, Vermeeren espère surtout que sa prochaine destination ne sera enfin plus une simple étape, mais un endroit où il pourra retrouver du temps de jeu, progresser et faire ses preuves.

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