Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

Kevin Mac Allister a déjà reçu quatre cartons jaunes en autant de rencontres de championnat avec l'Union Saint-Gilloise. Il est ainsi désormais à un avertissement d'une suspension. Une situation que David Hubert prend avec le sourire, lui qui connaît parfaitement le tempérament de son défenseur.

David Hubert a préféré prendre la situation avec le sourire après la rencontre, même s'il sait que cela commence à devenir un point d'attention. "Certaines choses ne changent jamais", a-t-il réagi. "On peut en dire beaucoup, mais il fait tout à 100 %."

Toujours à fond dans les duels

Selon David Hubert, ce style de jeu est complètement ancré chez son défenseur. Kevin Mac Allister ne connaît pas les demi-mesures et dispute chaque duel avec un engagement total. "Il ne va jamais dans un duel à 99 %, cela n'existe tout simplement pas dans sa manière de penser", a expliqué David Hubert. "Il est également comme ça à l'entraînement."

Cela apporte beaucoup d'intensité à l'Union, mais aussi des cartons. David Hubert a même reconnu qu'il devait parfois symboliquement freiner Kevin Mac Allister à l'entraînement. "Parfois, je dois même lui donner un carton jaune à l'entraînement, cela fait aussi partie du jeu."

Le cinquième carton menace déja

La situation est assez particulière puisque Kevin Mac Allister a reçu un carton jaune lors de chacune des quatre premières rencontres de championnat. Un nouvel avertissement entraînerait donc automatiquement une journée de suspension. David Hubert espère surtout que ce cinquième carton ne tombera pas tout de suite. "Espérons que ce cinquième carton se fasse attendre encore un peu", a-t-il conclu.

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Pour l'Union, ce n'est pas un détail sans importance. Avec son agressivité et son intensité, Kevin Mac Allister est un élément important de la défense, mais il devra dans le même temps trouver un équilibre, au cours des prochaines semaines, entre son style de jeu naturel et la nécessité d'éviter ce prochain carton.