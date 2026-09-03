Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

Naples avait tenté une dernière fois de convaincre Romelu Lukaku de rester. Le club italien lui a proposé un nouveau contrat, mais le Belge a refusé.

Le Fenerbahçe SK n'a versé que six millions d'euros (le montant du transfert pouvant grimper jusqu'à huit millions d'euros) sur le compte du SSC Naples pour attirer Romelu Lukaku à Istanbul. Les Napolitains ne récupèrent qu'une fraction de ce montant.

Naples demandait dix millions d'euros pour le Diable Rouge aux 132 sélections. Pourtant, une raison précise explique pourquoi les Partenopei ont accepté un montant aussi faible. Naples avait compris qu'il n'existait plus d'autre solution pour retirer le salaire de Lukaku de sa comptabilité.

Quelques clubs saoudiens et américains se sont renseignés auprès de Lukaku sur ses projets, mais Big Rom avait très rapidement fait savoir qu'un départ de l'Europe n'était pas dans ses plans. Anderlecht s'était renseigné, mais les Mauves n'avaient pas l'intention de payer.

Le Besiktas JK et l'AS Monaco se sont entretenus avec Naples. Les deux clubs étaient prêts à "louer" Lukaku pour une saison et à prendre en charge l'intégralité de son salaire. Seul Fenerbahçe s'est montré disposé à payer une indemnité de transfert pour l'attaquant de 33 ans.

Le SSC Naples a tenté le tout pour le tout pour... convaincre Romelu Lukaku de rester

Le Corriere dello Sport révèle que Naples a formulé une ultime proposition à Lukaku. Les Partenopei lui ont soumis une modification de son contrat : l'attaquant belge acceptait une baisse de salaire fixe, tout en ayant la possibilité de compenser cette diminution grâce à des bonus liés à ses performances.





Lukaku a refusé cette proposition pour une raison très simple. Big Rom n'avait pas envie de devenir la doublure de luxe de Rasmus Hojlund.