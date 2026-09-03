Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !

Sur une voie de garage à Leicester City, Wout Faes a été proposé à OHL dans les dernières heures du mercato. L'opération ne se fera toutefois pas : le défenseur central n'était pas intéressé par le projet des Louvanistes, qui n'auraient de toute manière pas été en mesure de payer ne serait-ce qu'une partie de son salaire. L'ancien Diable Rouge reste donc bloqué outre-Manche, jusqu'à nouvel ordre.

De retour d'un prêt moyennement concluant à l'AS Monaco, Wout Faes ne fait toujours pas partie des plans de Leicester City et devait se trouver une porte de sortie en cette fin de mercato.

Il pensait l'avoir fait en trouvant un accord verbal avec West Ham United il y a deux jours. Un transfert finalement annulé par les Hammers, désireux de remonter rapidement en Premier League et méfiants à l'idée de recruter le Diable Rouge à 28 reprises.

Alors que le mercato estival a refermé ses portes dans les plus grands championnats européens, le défenseur central de 28 ans se serait vu proposer une nouvelle porte de sortie ce mercredi... en Belgique.

Wout Faes a été proposé à OHL

En effet, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Wout Faes se serait vu proposer un transfert... à OHL ! Une piste rapidement abandonnée : Faes n'était pas intéressé par le projet des Louvanistes, qui eux-mêmes n'étaient pas en capacité de payer son salaire, pas même une partie.



Leicester était prêt à le prêter, mais s'attendait à ce que Louvain prenne en charge une partie de ses rémunérations, ce qui ne sera donc pas le cas. Faes a toujours un "salaire Premier League", impayable en Belgique. Il est donc toujours à Leicester, jusqu'à nouvel ordre.