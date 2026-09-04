Le mercato n'est pas encore totalement fini : un défenseur va quitter La Gantoise

Sur une voie de garage à La Gantoise après une fin de prêt très compliquée à l'ESTAC Troyes, Hugo Gambor est en route pour l'Academico Viseu, promu en première division portugaise, où le mercato estival est encore ouvert. Le défenseur centrafricain ne faisait pas partie de la liste européenne des Buffalos et n'avait pas été repris une seule fois dans le groupe de Rik De Mil depuis le début de la saison.

Arrivé en janvier 2024 en provenance de l'USL Dunkerque contre 600.000 €, le Centrafricain Hugo Gambor avait eu droit à 29 apparitions lors de la saison 2024-2025 sous les couleurs de La Gantoise après une période de six mois d'adaptation lors de laquelle il n'était monté au jeu qu'à deux reprises en Europe Play-Offs.

Auteur d'un but lors d'un partage spectaculaire à Malines (3-3), le défenseur, central ou droit, avait ensuite été prêté à l'ESTAC Troyes la saison dernière, où il a disputé 21 rencontres avant de sortir du groupe après le mois de mars et une suspension pour abus de cartes jaunes après laquelle il n'a jamais su retrouver sa place.

De retour à La Gantoise cet été, le natif de Blois, en France, n'a pas été inscrit sur la liste européenne des Buffalos et n'a pas été une seule fois dans le groupe pour une rencontre de Jupiler Pro League depuis le début de la saison. Sa destinée est claire : il doit quitter La Gantoise.

Hugo Gambor va quitter La Gantoise pour la D1 portugaise

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Hugo Gambor aurait finalement trouvé un point de chute alors que le mercato entrant a fermé ses portes à minuit en Belgique, mais pas encore dans tous les championnats européens.

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, le joueur de 23 ans serait en route vers l'Academico Viseu, promu en première division portugaise cette saison. Un club qui connaît une entame délicate, puisqu'il n'a engrangé que deux points lors de ses quatre premiers matchs.



