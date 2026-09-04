Surprise à Neerpede : Anderlecht perd l'un de ses grands talents, qui signe à Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Surprise à Neerpede : Anderlecht perd l'un de ses grands talents, qui signe à Genk
Photo: © photonews
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Alors qu'il était devenu le premier joueur de la talentueuse génération 2011 du Sporting d'Anderlecht à signer un contrat professionnel, Ilyes Bennane quitte Neerpede deux ans après son arrivée pour retourner au Racing Genk, où il aurait signé un contrat de trois ans assorti de deux années avec option. Un transfert pour lequel Anderlecht récupérerait 400.000 €.

Transfert surprise entre les équipes de jeunes du Sporting d'Anderlecht et du Racing Genk en cette fin de mercato estival. Alors qu'il avait signé un premier contrat professionnel chez les Mauves dès l'âge de 15 ans, Ilyes Bennane retourne dans le Limbourg.

"Le milieu de terrain droitier avait rejoint Neerpede à l’âge de 13 ans et s’était vite imposé au sein de la talentueuse génération 2011", rappelle le club bruxellois dans son communiqué. Ilyes Bennane était d'ailleurs devenu le premier joueur de cette fameuse génération 2011 à signer un contrat professionnel.

"Malgré le parcours sportif tracé pour lui, Ilyes a choisi de poursuivre sa formation à Genk. Le RSCA tient à remercier chaleureusement le staff sportif, et tout particulièrement les entraîneurs ainsi que l’équipe pédagogique qui l’ont accompagné, pour leur engagement", regrette le RSCA, avant quelques lignes qui sonnent comme un message d'explications rassurantes aux supporters, surpris de cette nouvelle.

Ilyes Bennane quitte Anderlecht pour Genk

"Depuis de nombreuses années, le club met tout en œuvre pour permettre aux jeunes talents prometteurs de Neerpede, comme Ilyes, d’exprimer pleinement leur potentiel. L’encadrement professionnel de nos jeunes joueurs compte parmi les meilleurs d’Europe. Dans leur développement personnel aussi, les Ketjes bénéficient de tout le soutien et de l’accompagnement nécessaires pour viser le plus haut niveau. C’est cela, Anderlecht."


"Le RSC Anderlecht continuera à s’investir pleinement pour les nombreux talents qui travaillent aujourd’hui à Neerpede afin de se construire un bel avenir, avec l’ambition de rejoindre l’équipe première. Et que nous voulons voir s’imposer au plus haut niveau. C’est ce que nos supporters attendent de notre club et de nos joueurs", conclut le communiqué.

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