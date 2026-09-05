La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose

Le RSC Anderlecht reçoit le KRC Genk ce dimanche, et cette fois, les supporters voudront voir quelque chose d'autre que le spectacle proposé jeudi contre Courtrai. Jusqu'à présent, Vitor Bruno avait des circonstances atténuantes, mais après un tel mercato, ses explications ne tiendront plus longtemps.

S'incliner largement à l'Union Saint-Gilloise a été mieux accepté par le public d'Anderlecht qu'on pourrait le croire, pour deux raisons : les Mauves n'ont pas livré un match honteux, au moins dans les intentions, et tout le monde au Lotto Park est conscient que l'écart entre le Sporting et son voisin et rival ne se comblera pas en quelques semaines de travail.

La défaite à Beveren ? Là aussi, Vitor Bruno avait des circonstances atténuantes - la priorité donnée à l'Europe, mais aussi le match trois étoiles du gardien adverse. C'est le genre de choses qui arrivent dans le football, et tout le monde avait tourné le bouton dans la foulée.

Anderlecht doit oser contre le KRC Genk

Mais les contre-performances face à la RAAL et Courtrai, si elles ont rapporté trois points, passent moins bien. Comment expliquer que les Mauves aient si bien joué au football en Europe, puis proposent un spectacle aussi indigent face aux "petits" du championnat ? Une possibilité est que ces équipes défendent bas, et que cette équipe ne parvienne pas encore à contourner ce genre de système.

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En cause : un gros manque de créativité dans l'entrejeu, principalement. Marco Kana et Enric Llansana ne paraissent pas vraiment complémentaires, et les prestations en demi-teinte de l'Hispano-Néerlandais en font l'un de ceux paraissant le plus susceptible de sauter du onze pour l'une des nouvelles recrues. Lukas Ambros, lui aussi, accuse le coup après des premières semaines idylliques.

Vitor Bruno va-t-il enfin changer les choses ? On ne se rappelle pas de la dernière fois qu'un entraîneur du RSC Anderlecht a aligné quatre fois d'affilée le même onze. Le Portugais a ensuite osé, en conférence de presse, souligner que ses joueurs "avaient enchaîné beaucoup sans qu'il y ait de rotation" - mais cette rotation, c'est bien sûr... lui qui aurait dû la mettre en place. Quel besoin avait-il d'aligner la même équipe au match retour face au Kairat Almaty alors que la différence était faite à 100% ?



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Ce dimanche, on en prend le pari, il y aura du changement. Si pas dans l'entrejeu, au moins côté gauche, où Joshua Nga Kana commence vraiment à tirer la langue. Marten Winkler devrait en profiter. Car face à Genk, il y aura des espaces, et jouer de manière timorée pourrait coûter cher. Il ne suffira pas toujours d'aller s'excuser face aux supporters...