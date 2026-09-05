Le transfert le plus fou de l'été : comment Lucca Brughmans vit-il sa signature à Liverpool ?

C'est un transfert encore plus inattendu que celui de Mike Penders à Chelsea il y a deux ans. Lucca Brughmans a signé à Liverpool contre 35 millions d'euros, alors qu'il n'avait jusqu'ici disputé que quelques matchs avec l'équipe A du KRC Genk. Il y a de quoi perdre la tête, mais Jess Thorup assure que son jeune gardien de but reste concentré.

Il a probablement fallu se pincer pour y croire, du côté de la direction du Racing Genk, quand une offre de 35 millions d'euros est arrivée en provenance de Liverpool pour Lucca Brughmans.

Le jeune gardien de but, considéré comme un énorme talent, n'avait alors disputé qu'une grosse dizaine de matchs avec l'équipe A des Limbourgeois.

Jess Thorup pourra cependant compter sur Brughmans, qui a été prêté à Genk dans la foulée de sa signature chez les Reds. Et il assure que son gardien est resté concentré malgré l'effervescence autour de lui. "J'ai bien sûr parlé de son transfert avec Lucca. C'est le rêve de tout joueur et d'un coup, sans même t'en rendre compte, ça devient une réalité", explique l'entraîneur danois dans Het Laatste Nieuws.

Lucca Brughmans reste calme et concentré

"Il faut digérer ce genre de chose. Mais d'un autre côté, je crois que c'est le bon choix pour tout le monde qu'il reste encore un an ici. Il peut continuer à se développer, et nous gardons un très bon gardien de but", se réjouit Thorup.

"Même s'il n'a que 18 ans, je remarque bien qu'il reste calme et concentré. Il a vite fait son retour à l'entraînement. Mais ce n'est que dans les semaines à venir qu'il va vraiment intégrer le fait que sa vie a changé", concède le coach du KRC Genk. "Les yeux seront braqués sur lui, à cause du montant".



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Jess Thorup assure cependant qu'il est prêt à protéger son tout jeune gardien de but. "Je le protégerai quand il le faudra, car il ne faut pas oublier que le statut de n°1 du Racing Genk est encore tout frais pour lui", rappelle-t-il.