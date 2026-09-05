Homme du Match dans son ancien jardin, Zorgane garde Charleroi dans son coeur : "Je suis toujours supporter"

L'affiche de ce samedi en Jupiler Pro League opposait Charleroi, auteur d'un excellent début de saison, à l'Union qui s'est hissé leader du championnat. Le match marquait également le retour d'Adem Zorgane au Stade du Pays de Charleroi.

L'Union a réalisé une excellente opération en s'imposant à Charleroi (lire ICI), une victoire importante pour l'équipe de la capitale qui est en tête de Jupiler Pro League.

Le match était spécial pour Adem Zorgane, de retour devant son ancien public. Et le médian a répondu présent et réussi son match. Les Bruxellois ouvraient le score suite à un auto-but (12e), après que l'international algérien n'ait poussé Mohamed Koné à la faute.

Après que Charleroi n'ai retourné la situation en sa faveur avec deux buts, Zorgane s'illustrait ensuite en inscrivant le 2-2 alors que l'Union était menée au score. La RUSG repart donc finalement avec les trois points et Zorgane avec la récompense d'Homme du Match suite à sa solide performance.

Adem Zorgane élu Homme du Match

"Ca me manque de jouer ici, dans mon ancien jardin. J'ai joué quatre ans ici, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai changé les couleurs, mais ça fait toujours autant plaisir de jouer ici. C'était un match spécial pour moi", a confié l'homme du match au micro de DAZN.

"Il faut oser, je sais que je dois travailler sur ça. Je préfère souvent faire la dernière place, mais c'est l'instinct qui a parlé aujourd'hui et j'aide mon équipe à prendre les trois points", explique-t-il également.



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"On a joué contre une très bonne équipe avec le ballon et avec une bonne organisation. On voit qu'ils sont en confiance, dans une bonne dynamique. On a eu des difficultés mais on a su gérer ça en deuxième mi-temps. Je suis toujours supporter de Charleroi. Après, l'Union... Voilà (sic) Je leur souhaite de très bonnes choses, pour tous les joueurs et tous les supporters", ponctue Zorgane.

L'Union recevra le promu Lommel lors de la prochaine journée, avant d'attaquer la coupe d'Europe en déplacement à Plzen.