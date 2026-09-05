Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur"

Lors du match entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise, Massiré Sylla a été forcé de sortir du terrain une minute alors qu'il n'était pas blessé et n'avait pas réclamé de soins. Une erreur de la part de l'arbitre, a ensuite expliqué David Hubert.

Massiré Sylla a été contraint par l’arbitre de prendre temporairement place en dehors du terrain après un contact avec Sebaoui. Cette mesure existe depuis le début de la saison et est appliquée dans certaines situations, mais dans ce cas, rien ne justifiait que le joueur soit tenu à l’écart pendant une minute. Sylla n'a pas réclamé de soins et le jeu ne s'était pas interrompu.

Cette décision a également semé la confusion sur le banc bruxellois. L’Union a ainsi dû poursuivre brièvement la rencontre à dix, tandis que l’entraîneur David Hubert ne comprenait pas pourquoi son joueur n’était pas immédiatement autorisé à reprendre sa place.

Le corps arbitral a reconnu son erreur auprès de Hubert

Après le coup de sifflet final, il s’est avéré que la colère unioniste était justifiée. Pendant la mi-temps, Hubert a en effet appris que la règle avait été mal appliquée. L’arbitre a lui-même reconnu que Sylla n’aurait pas dû rester une minute sur le côté dans cette situation.

"À la mi-temps, ils m’ont dit qu’ils avaient commis une erreur. Pour nous aussi, c’était ahurissant. C’était incompréhensible", a expliqué Hubert après la rencontre. Cela aurait cependant pu coûter cher puisque le score du match était encore de 0-0.

David Hubert apprécie l’honnêteté de l'arbitre

Après le match, Hubert a toutefois clairement indiqué qu’il appréciait la réaction de l’arbitrage. Celui-ci n’a pas tenté de défendre sa décision a posteriori. L’erreur a simplement été reconnue durant la mi-temps. "Ils l’ont honnêtement reconnu. C’était une décision étrange, mais tout le monde peut se tromper", a conclu le coach de la RUSG, beau joueur.



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Pour l’Union, l’incident n’a finalement pas eu de conséquences . Les Bruxellois ont contrôlé la rencontre et se sont imposés sur le score net de 0-3. L’incident impliquant Massiré Sylla a toutefois marqué les esprits, d’autant plus qu’il concerne une nouvelle règle qui peut visiblement encore prêter à confusion pour les joueurs, les entraîneurs et... les arbitres.