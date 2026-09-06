🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable"

Dans un match spectaculaire entre Charleroi et l'Union Saint-Gilloise, c'est Kamiel Van de Perre qui a eu le dernier mot - et quel dernier mot. Le milieu de terrain unioniste a envoyé une frappe imprenable dans la lucarne de Koné, offrant la victoire à son équipe. Le genre de but auquel il ne nous avait pas habitués.

Il y a eu du spectacle au Mambourg ce samedi entre le Sporting Charleroi et l'Union Saint-Gilloise : cinq buts, et une victoire offerte à l'USG par Kamiel Van de Perre d'une superbe frappe en un temps sur corner. Le milieu de terrain unioniste n'est pas un habitué de ce genre de frappe de loin, comme l'a souligné avec humour Besfort Zeneli après la rencontre.

"Ce que Kamiel a fait ? Je ne pensais pas qu'il en était capable. Et je pense que lui non plus", rigole le milieu suédois dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Mais je suis content pour lui".

Van de Perre gentiment chambré par Hubert

Van de Perre a profité du travail mis en place sur les phases arrêtées par Artur Kopyt, qui a souligné à la pause qu'il y avait de l'espace juste en-dehors des seize mètres sur corner.

😱 | Heeft Kamiel Van De Perre nu al de goal van de maand gescoord? 🎇✨ #CHAUSG pic.twitter.com/EFuujbNeXh — DAZN België (@DAZN_BENL) September 5, 2026

Le ballon a donc été donné à cet endroit à Kamiel Van de Perre, qui en a profité. Mais à l'entraînement, ce n'était pas son fort. "S'il en a déjà mis une comme ça à l'entraînement ? Jamais", rit David Hubert à ce sujet. Ce à quoi le milieu de terrain a tenu à répondre.



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"Ce n'est pas parce que je ne le fais jamais que je n'en suis pas capable", sourit Van de Perre. "Dites-le au coach !". Personne, à l'Union, ne se plaindra en tout cas à l'avenir si Kamiel Van de Perre se prend à tenter des frappes de loin...