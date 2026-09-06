"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

Tawfik Bentayeb découvre la Jupiler Pro League cette saison. Après le partage face à Genk, l'attaquant d'Anderlecht a donné son avis sur le championnat belge.

Pour la première fois depuis son arrivée à Anderlecht cet été, Tawfik Bentayeb était titulaire ce dimanche. Vitor Bruno l'avait placé aux côtés de Danylo Sikan pour recevoir Genk. L'attaquant de 24 ans a eu deux bonnes occasions en première période, mais il n'a pas réussi à marquer. Anderlecht a dû se contenter d'un 0-0 au Lotto Park.

Après la rencontre, Bentayeb regrettait les occasions manquées par Anderlecht au micro de DAZN. "Je suis très content pour la prestation globale de l'équipe. Je suis très déçu qu'on n'ait pas gagné ce match qu'on doit gagner tous les jours. On a eu des occasions malgré tout. Malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser. Après, il y avait un bon gardien en face."

Un manque d'automatisme ?

Anderlecht avait plusieurs nouveaux joueurs sur la pelouse et Bruno avait modifié son équipe pour cette rencontre. Bentayeb sait que les automatismes doivent venir. "Je suis très content de l'ensemble du travail qu'on a fait aujourd'hui et c'est très encourageant pour le futur. On a pas mal de nouveaux joueurs. On apprend à se connaître et j'espère que ça va bien avancer."

Nouveau pays et nouveau championnat pour Bentayeb

Arrivé cet été en provenance de l'Union Touarga, au Maroc, l'attaquant découvre la Belgique et la Jupiler Pro League. Ses premières semaines lui ont permis de se faire un avis. "Le niveau est très sous-estimé. C'est un grand championnat et très physique. Les transferts à 30 ou 35 millions d'euros veulent tout dire sur le championnat." Pour sa première comme titulaire, Bentayeb n'a pas marqué, mais il s'est procuré deux des meilleures occasions anderlechtoises.

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Au classement, Anderlecht se retrouve à la onzième place avec sept points. Genk est huitième avec huit unités. Les deux équipes ne sont séparées que par un point.