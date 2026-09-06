La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

Le RSC Anderlecht n'est pas passé à côté de son match ce dimanche contre Genk, mais aurait dû réussir à faire la différence, avec une équipe bien différente de celle de jeudi. Par moments, cela aura mieux joué que face à Courtrai, mais tout ça reste bien trop timoré. Voici nos cotes.

Coosemans (5)

Rien à faire ou presque (il a été attentif dans les airs), Colin Coosemans a bien failli offrir le 0-1 en fin de rencontre sur un ballon suicidaire plein axe.

Augustinsson (4,5)

S'il a fait le job défensivement, Ludwig Augustinsson a été assez calamiteux sur le plan offensif avec des centres systématiquement au troisième poteau. Reabciuk peut espérer prendre sa place s'il retrouve vite du rythme.

Pétrot (7)

Très solide défensivement même si c'était parfois pour compenser un démarrage un peu lent, il a lancé quelques excellents longs ballons.

Biancone (7,5)

Probablement le Mauve du match, ce qui en dit long. Impérial dans ses interventions défensives, y compris pour rattraper l'une ou l'autre absence d'un équipier. Un peu de déchet à la relance mais aussi quelques bons ballons.

Maamar (5,5)

Pas à son niveau habituel cette saison en première période, il est bien monté en puissance en seconde et aurait pu inscrire le but qu'Anderlecht attendait tant.



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Kana (6)

Un bon match de sentinelle, sans moments de relâchement. Il prend cependant parfois bien trop longtemps avant de décider quoi faire du ballon, ce qui empêche le jeu anderlechtois d'être assez rapide dans certaines situations.

Koutsoupias (6,5)

Dès ses premières prises de balle, on a compris que le Grec en voulait. Présent au four et au moulin, il a beaucoup combiné, tenté des choses, n'a perdu aucun ballon "facile". Son remplacement avant même l'heure de jeu par Enric Llansana était difficilement compréhensible, même s'il s'est en effet éteint au fil du match.

Ojea (5,5)

Un peu timoré durant la première demi-heure, Noa Ojea est progressivement rentré dans son match, mais a tout de même raté des gestes faciles. Joris Kayembe, expérimenté et solide, l'a bien souvent mis en boîte. Reste un talent évident et plus de variété dans son jeu que beaucoup de ses concurrents.

Antman (4)

Quasi-incapable d'effacer son adversaire direct, il doit systématiquement se remettre sur son bon pied pour centrer, et aucun de ses centres n'a trouvé preneur. Ses tirs étaient également beaucoup trop mous. Le Finlandais n'est clairement pas à son meilleur niveau.

Sikan (4,5)

Beaucoup de travail comme d'habitude, et un travail aérien précieux également sur le plan défensif... mais en termes d'occasions créées, c'était le néant.

Bentayeb (5,5)

Il a mis un petit temps à rentrer dans son match, mais le Marocain méritait un but sur sa belle tête plongeante. Brughmans l'en a privé. Bentayeb a par moments bien combiné et a prouvé qu'il se battrait sur tous les ballons.

Remplaçants :

Llansana (3)

Il est monté avec beaucoup de pression car Koutsoupias faisait le job et le public n'a pas compris sa sortie (nous non plus). Puis, il a loupé presque tous ses gestes, et voulait trop en faire par moments. Son avenir dans le onze paraît compromis...

Winkler/Ambros/Cvetkovic (5)

Une seule action intéressante en environ 25 minutes, c'est insuffisant pour un n°10 du RSC Anderlecht. On attend encore sa première titularisation. Ni lui, ni Cvetkovic et Ambros n'ont réussi à inverser la tendance, avec presque aucune action notable.