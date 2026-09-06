La Gantoise poursuit son sans faute contre le Cercle et prend la tête du championnat

La Gantoise s'est facilement imposé sur la pelouse du Cercle Bruges (0-3) et s'offre son deuxième club de la Venise du nord en deux week-end. Les "Buffalos" profitent de la défaite de Charleroi pour continuer leur sans-faute et occuper seuls la tête du championnat.

Du côté du Cercle, Dante Vanzeir figurait parmi les grands absents. Dans le cadre de son contrat de prêt avec La Gantoise, l’ancien attaquant de l'Union ne peut pas jouer contre son club propriétaire. Michel-Ange Balikwisha était en revanche bien titulaire côté "Buffalo". Ibrahima Diaby ne figurait lui non plus pas sur la feuille de match : le milieu de terrain français serait à Djeddah en Arabie Saoudite en vue d’un transfert avec Al-Ahli qui serait estimé à plus de 13 millions d'euros.

L'arbitre de Belgique-Iran aux manettes

Un autre fait plutôt habituel marquait cette recontre : elle était en effet arbitrée par le Japonais Yusuke Araki. L’arbitre était présent dans le cadre d’un programme d’échange et avait notamment dirigé Belgique-Iran lors de la Coupe du monde.

La Gantoise a pris les commandes dès les premières minutes. Les visiteurs ont largement eu la possession du cuir, sans toutefois se procurer beaucoup d’occasions franches dans un premier temps. À la 21e minute, ils ont néanmoins trouvé l’ouverture. Sonko a envoyé un ballon dangereux devant le but et Kakou l’a malencontreusement dévié dans ses propres filets : 0-1.

Le Cercle ne parvient pas à reprendre le contrôle

Mené au score, le Cercle a éprouvé des difficultés à reprendre la maîtrise du ballon. Les Brugeois ont donc eu beaucoup de mal à développer leurs offensives, permettant aux Gantois de gérer la rencontre relativement sereinement.

Après la pause, le Cercle s’est montré un peu plus entreprenant. Les locaux ont connu une meilleure période et ont réussi à jouer plus haut, mais sans parvenir à se créer de véritable occasion de but. Solide derrière, La Gantoise a peu concédé d'occasions à son hôte du jour et a continué à chercher le but du K.O.





Celui-ci est finalement tombé à un quart d’heure du terme. Après une faute de main de Kondo, La Gantoise a obtenu un penalty. Tibe De Vlieger a pris ses responsabilités et transformé la sentence d’une frappe imparable depuis les onze mètres. 0-2, la messe était dite.

Ngoura aurait pu relancer le match

Quelques instants après le deuxième but gantois, Steve Ngoura a eu l’occasion rêvée de relancer les Brugeois. L’attaquant s’est retrouvé en position idéale à proximité du but, mais a envoyé sa tentative au-dessus. Et au final, ce sont les visiteurs qui ont de nouveau fait trembler les filets. Seck a finalement porté le coup de grâce dans la toute dernière minute en triplant la mise pour les "Buffalos."

La Gantoise a ensuite tranquillement conservé son avantage et réalise ainsi un carton plein avec 15 points sur 15. Les "Buffalos" profitent de la défaite de Charleroi contre l'Union pour prendre seuls la tête de la Jupiler Pro League.

Pour le Cercle Bruges, le début de championnat est en revanche particulièrement compliqué : avec seulement deux points en cinq journées, le club pointe seulement à la 14e place.