"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht
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Genk est reparti d'Anderlecht avec un point ce dimanche. Thorup est revenu sur la prestation de son équipe et sur le match de Lucca Brughmans.

Genk s'est déplacé à Bruxelles avec l'ambition de prendre les trois points. Les Limbourgeois ont dû se contenter d'un partage. Au vu de la rencontre, Thorup pouvait se satisfaire de ce point. "Notre objectif était de gagner. Mais si ce n'est pas possible, il faut se contenter de la deuxième meilleure option : ne pas perdre", a déclaré l'entraîneur danois après la rencontre.

Une bonne défense

Anderlecht s'est procuré les meilleures occasions et a terminé la rencontre avec des expected goals plus élevés. Thorup a préféré retenir cet élément comme un point positif pour Genk.

"Ils avaient plus d'expected goals, ce qui signifie que nous avons bien défendu", a-t-il déclaré. "Nous avons beaucoup marqué lors des dernières rencontres et tout le monde s'attendait à ce que nous inscrivions encore beaucoup de buts. Nous avons touché le poteau et nous aurions pu mieux faire sur certaines autres occasions."

Thorup a apprécié la mentalité de ses joueurs. Même dans les moments où Anderlecht dominait la rencontre, Genk n'a pas lâché et a continué à chercher un résultat. "J'ai vu une équipe qui croyait qu'il était possible de faire quelque chose ici. Il y a des éléments positifs à retenir de ce match".

Brughmans impressionne

Lucca Brughmans a été l'un des hommes du match côté genkois. Le gardien de 18 ans, transféré à Liverpool pour 35 millions d'euros, a répondu présent face à Anderlecht. Il a sorti plusieurs ballons importants et a réalisé une grosse parade sur la tête de Bentayeb en première période.

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"Beaucoup de choses ont été dites au sujet de notre gardien ces derniers jours et il nous a sauvés à deux reprises aujourd'hui", a reconnu Thorup.

Thorup avait beaucoup discuté avec son jeune gardien avant la rencontre. Son transfert à Liverpool a attiré beaucoup d'attention, qui n'a que 18 ans.

"J'ai beaucoup parlé avec lui. Je lui ai dit qu'il pouvait laisser ses inquiétudes derrière lui après son transfert", a expliqué Thorup. "À dix-huit ans, il était suffisamment mature pour gérer cette situation. C'est nécessaire pour pouvoir réaliser la grande carrière que l'on attend de lui."

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