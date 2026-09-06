Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

Burnley occupe la lanterne rouge du Championship, la deuxième division anglaise. Un classement indigne de ses ambitions. Et si c'est défensivement que les "Clarets" souffrent, c'est pourtant le secteur offensif s'est adjoint un nom ronflant : Jamie Vardy.

C’est un renfort inattendu qui s'est officiellement engagé avec Burnley ce dimanche après-midi. Alors que les "Clarets" connaissent un début de saison particulièrement compliqué en Championship, puisqu'ils sont derniers, le club a décidé de miser sur l’expérience et le caractère de Jamie Vardy. Libre depuis son départ de Cremonese, l’ancien attaquant de Leicester s’est officiellement engagé avec Burnley jusqu’à la fin de la saison.

We are delighted to announce the signing of experienced forward Jamie Vardy on a contract until the end of the current season.



Welcome to Burnley, Jamie 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 6, 2026

Quasiment quadragénaire

À 39 ans, Jamie Vardy arrive avec un CV qui n’a plus besoin d’être présenté. L’international anglais a passé t13 saisons à Leicester, lors desquels il a notamment remporté un titre de champion d’Angleterre totalement inattendu en 2016. Il a également inscrit 200 buts pour les "Foxes" en 500 apparitions. Vardy aime les chiffres ronds.

Son dernier exercice en Italie, sous les couleurs de Cremonese, a encore démontré ce qu’il pouvait apporter dans la surface de réparation. Malgré la relégation du club lombard, l'ancien international anglais a disputé 29 rencontres et trouvé le chemin des filets à 7 reprises.

Son arrivée à Turf Moor intervient surtout dans un contexte délicat. Relégué de Premier League au printemps dernier, Burnley occupe actuellement la dernière place du Championship avec seulement deux points après cinq journées. Si c'est surtout défensivement que les "Clarets" tirent la langue avec 12 buts déjà concédés, ils devaient aussi combler le départ du Néerlandais Zian Flemming vers Ipswich.



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Jamie Vardy ne débarque donc pas seulement pour apporter son sens du but. Son leadership, son gros caractère et son expérience doivent aider le vestiaire de l'équipe de Nicky Hayen à retrouver une dynamique plus positive. "Je suis très heureux d’être ici", a déclaré l’attaquant sur le site officiel. Reste désormais à remettre Burnley sur les rails pour éviter que le club ne subisse le même sort que le club historique de Jamie Vardy : Leicester City.