Il ne fait pas oublier Kompany à Burnley : le bilan actuel de Nicky Hayen est médiocre

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Il ne fait pas oublier Kompany à Burnley : le bilan actuel de Nicky Hayen est médiocre
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Il avait quitté Genk à la surprise générale au début de l'été pour prendre en main Burnley, qui espérait revivre des bons moments sous la direction d'un technicien belge. Pour l'heure, on est plus proche d'un scénario à Will Still de Southampton 2025 que du Kompany à Burnley lors de la saison 2022-23

Deux sur 15, voici le triste bilan de Nicly Hayen après cinq journées de Championship sur le banc de Burnley. Ce samedi, les "Clarets" ont pourtant mené 1-0 sur leurs terres, avant de finalement subir la loi de Bristol City (1-2). Nicky Hayen et ses ouailles occupent aujourd'hui tout simplement la dernière place du classement, avec seulement six buts marqués et surtout 12 concédés. Soit le pire bilan défensif de la compétition.

Une des deux équipes à ne pas encore avoir gagné

Nicky Hayen n’a pas encore vraiment eu l’occasion de profiter de son aventure en Angleterre. Notre compatriote, qui a quitté le Racing Genk en juillet pour rejoindre Burnley, n’a toujours pas remporté le moindre match avec son nouveau club. Pire encore, les "Clarets" ont perdu trois de leurs cinq rencontres et ont partagé à deux reprises. Burnley est la seule équipe du Championship à ne pas avoir encore gagné une seule fois cette saison, avec Cardiff City. Ces derniers, qui ont réussi un partage de plus, devancent les "Clarets" d'une unité.

Ce samedi, les choses avaient pourtant bien commencé pour la bande à Nicky Hayen. Aaron Ramsey avait donné l'avance à cette dernière peu avant l'heure de jeu. Mais dans les 10 dernières minutes, les pensionnaires de Turf Moor ont cédé à deux reprises, aux 82e et 90+1e minutes. 

Aussi éliminé de la League Cup

Et si le bilan est médiocre en championnat, Burnley a aussi déjà été éliminé de la League Cup voici quelques semaines. Sur le terrain de Bradford, pensionnaire de League One, la troisième division anglaise, le Burnley de Nicky Hayen avait été éliminé aux tirs au but.

Un bilan plus proche de Still que Kompany

Peut-être qu'en débauchant Hayen de Genk, les dirigeants de Burnley espéraient réussir un coup "à la Vincent Kompany". Lors de sa première saison à Turf Moor, l'actuel technicien du Bayern Munich avait remporté le titre de Championship, synonyme de retrouvailles avec la Premier League. Sur les 46 journées de championnat , Burnley avait signé 29 victoires et 14 matchs nuls et n'avait concédé que trois défaites. Ils avaient obtenu un total historique de 101 poins sur 138 avec 87 buts marqués pour 35 encaissés. Autant dire que Nicky Hayen, même s'il reste encore 41 duels à disputer, ne part pas sur les mêmes bases.

La saison dernière, Will Still avait été limogé de Southampton, club lui aussi fraîchement relégué de Premier League, après seulement 13 rencontres et un bilan de seulement deux victoires, 6 partages et 5 revers, soit un bilan de 12/39. Nicky Hayen peut certainement encore redresser la barre d'ici là, mais il ne faudra en tout cas pas traîner en route. 

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