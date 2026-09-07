Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht?

Trois jeunes de Neerpede dans le onze de base ce dimanche, et encore l'un d'eux (Noa Ojea) était-il une petite surprise de la part de Vitor Bruno. Les jeunes du RSC Anderlecht vont avoir du mal à se faire une place au soleil cette saison.

C'est la conséquence inévitable du nombre incroyable de transferts entrants effectués par le Sporting d'Anderlecht cet été : la concurrence est rude, très rude à l'ombre de Saint-Guidon. Ce dimanche, trois nouveaux venus n'étaient même pas encore présents sur le banc du RSCA : on attend Thelo Aasgaard et Romeo Amane assez rapidement dans le groupe, Oleg Reabciuk un peu plus tard.

En l'état, le banc d'Anderlecht déborde déjà. Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke et Noah Kalonji n'ont même pas obtenu une minute contre Genk, preuve que face à un adversaire d'un calibre un peu supérieur, Vitor Bruno privilégie pour l'instant ses recrues. Et ce même si Oliver Antman et Marten Winkler cherchent encore leurs repères - mais ils ne les trouveront qu'en jouant.

Kalonji, Nga Kana, Degreef et Onia Seke auront peu de temps de jeu

Dans l'entrejeu, même Marco Kana, que Bruno apprécie, va devoir se battre pour sa place : Romeo Amane a coûté 6,5 millions d'euros et ne vient donc pas pour cirer le banc. Avec la performance intéressante d'Ilias Koutsoupias (qui ne peut certes pas jouer l'Europe), un Llansana que le coach du RSCA n'écartera pas du jour au lendemain et Thelo Aasgaard qui peut occuper plusieurs postes dans l'entrejeu, la lutte sera féroce pour du temps de jeu, et le jeune Noah Kalonji risque bien d'en faire les frais.

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Joshua Nga Kana, lui, avait enchaîné les titularisations en ce début de saison (quatre consécutives), mais il a paru tirer la langue : difficile de dire s'il a perdu pour de bon son "duel" avec Oliver Antman, mais Aasgaard peut aussi évoluer sur le flanc gauche... tout comme Lukas Ambros, sensation du début de saison et même pas dans le onze ce week-end.

Si Antman n'a pas vraiment impressionné, il a tout de même multiplié les tirs et les centres, certes un peu mous, là où Nga Kana a tendance à chercher le un-contre-un pour finalement revenir en arrière et temporiser. Si le Finlandais règle la mire et monte en puissance, il dépassera son jeune concurrent dans la hiérarchie, tandis que Jayden Onia Seke a petit-à-petit disparu des radars (pas une seule minute en championnat).



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Que dire, enfin, de Tristan Degreef ? Considéré par son coach comme un milieu offensif, il se contente de minutes de-ci de-là mais les dés semblent pipés quand on voit l'argent dépensé aux postes qu'il peut occuper, d'autant que Degreef n'a pas encore vraiment de performance référence à exhiber comme argument. Un prêt pour aller chercher du temps de jeu lui aurait probablement fait du bien...

Le RSCA Futures va récupérer du talent dans les semaines à venir

Bref : même en prenant en considération le calendrier chargé qui arrive pour Anderlecht, avec plusieurs matchs européens, on voit mal comment Kalonji, Onia Seke, Degreef et même dans une moindre mesure Nga Kana pourront emmagasiner énormément de temps de jeu. Le tout sans même citer Mario Stroeykens, qui a complètement disparu du noyau.

Heureusement pour eux, une solution existe : le RSCA Futures. À leur âge, il peut être tout à fait bénéfique de faire un pas en arrière et d'accepter de retourner en Challenger Pro League pour jouer chaque week-end - d'autant qu'ils peuvent jouer pour les U23 et l'équipe A dans la foulée : seuls les joueurs ayant joué au moins 45 minutes lors du dernier match de l'équipe A sont interdits d'évoluer en U23.

On ne serait donc pas surpris de voir Kalonji, Onia Seke, Nga Kana ou même Degreef et Stroeykens aller occasionnellement renforcer l'effectif des Futures, qui doivent absolument éviter la relégation et paraissent plus faibles cette saison que les précédentes. Et si un transfert ne donne pas pleine et entière satisfaction, ou qu'une blessure survient, il sera toujours temps pour les "kets" de faire leur retour...