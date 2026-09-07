Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Après avoir parié sur la continuité pendant quatre rencontres consécutives, Vitor Bruno a décidé de chambouler son onze face à Genk. Le Portugais a expliqué ses choix après la rencontre.

Anderlecht a dû se contenter d’un partage (0-0) contre Genk dimanche soir, mais comme souvent, Vitor Bruno a préféré voir le verre à moitié plein. L’entraîneur portugais estimait que son équipe méritait bien plus qu’un point et a notamment insisté sur les occasions créées par les Mauve & Blanc. Il a également expliqué certains choix tactiques surprenants, notamment le fait d’avoir volontairement aligné des joueurs sur leur flanc moins naturel.

« Nous méritions bien plus qu’un nul »

Anderlecht s’est procuré plusieurs excellentes occasions contre Genk, mais Lucca Brughmans s’est mué en véritable rempart. Le jeune gardien de Genk a notamment réalisé un arrêt exceptionnel sur une tête de Tawfik Bentayeb, privant les Mauves des trois points.

Bruno n’est toutefois pas d’avis que son équipe a livré une mauvaise prestation. "Nous méritions bien plus qu’un nul", a déclaré l’entraîneur anderlechtois. "Pour la deuxième fois consécutive, nous n’avons pas encaissé de but et nous avons créé trois ou quatre grosses occasions. Le gardien de Genk a réalisé un match exceptionnel".

Le coach portugais a évidemment reconnu qu’il y avait encore une marge de progression dans la finition. "Nous aurions pu mieux exploiter quelques occasions. Si nous y parvenons, nous pouvons mettre Genk encore davantage en difficulté. Mais je suis très fier de mes joueurs. Ce n’était pas facile pour eux de jouer dans ces circonstances".

Pourquoi un gaucher à droite et un droitier à gauche ?

Les positions occupées par plusieurs joueurs alignés par Bruno ont également posé question. Oliver Antman a par exemple évolué sur le côté gauche, tandis que Noa Ojea a dû jouer à contre-pied sur l’autre flanc. L’entraîneur avait une raison bien précise à cela.



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"Genk jouait avec une ligne de quatre et nous pouvions peut-être trouver des espaces", a expliqué Bruno. C’est pourquoi nous voulions que les arrières multiplient les courses verticales".

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Selon lui, cela expliquait également pourquoi les joueurs n’évoluaient pas nécessairement sur leur flanc préféré. Grâce à ce positionnement, Anderlecht voulait créer de l'espace pour les backs et forcer la défense genkoise à choisir sur qui défendre."J’ai été impressionné par le nombre de courses effectuées par Maamar et Augustinsson", souligne-t-il notamment. "Bien sûr, l'efficacité doit encore se travailler à l'entraînement, mais je serais plus inquiet si nous ne nous créions pas d'occasions".

Noa Ojea a été titularisé pour la première fois, et a convaincu son entraîneur. Le jeune produit de Neerpede a mis du temps avant de rentrer dans sa rencontre, mais ses qualités sont évidentes. "Ojea est avec nous depuis le début, il connaît notre tactique et j’aime ce type de joueur", a résumé Bruno, qui a également dit tout le bien qu'il pensait de la première titularisation de Bentayeb, même si le Marocain redescendait souvent un peu trop bas.

"Nous avions besoin de quelqu’un pour soutenir le milieu de terrain. Il a fait ce que nous lui avions demandé et a également fourni beaucoup de travail défensif. Il a bien joué", conclut Vitor Bruno. Un bulletin de notes positif, donc, de la part du professeur. Mais il y a encore une belle marge de progression pour ses élèves...