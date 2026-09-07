"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité
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Anderlecht a été tenu en échec par Genk dimanche soir. Philippe Albert est revenu sur ce partage et se pose plusieurs questions sur les Mauves.

Anderlecht n'a pas trouvé la solution dimanche soir face à Genk. Malgré plusieurs changements dans son onze et quelques bonnes possibilités, le Sporting a dû se contenter d'un 0-0 au Lotto Park. Les Mauves ont buté sur Lucca Brughmans, auteur de deux interventions importantes qui ont permis aux Limbourgeois de repartir avec un point.

Philippe Albert, consultant pour Le Soir, estime que le gardien de Genk a joué un rôle important dans le résultat. "C'est une nouvelle perte de points pour Anderlecht, qui l'aurait sans doute emporté sans deux arrêts extraordinaires de Brughmans. Par rapport à jeudi, Vítor Bruno avait fait trois changements dans l'entrejeu. Ojea ne s'en est pas trop mal tiré, Koutsoupiás a tenu 50 minutes et Antman a réussi son match".

Pas assez de jeu à domicile ?

L'ancien Diable Rouge attend plus des Mauves dans le jeu. Anderlecht a eu des possibilités, avec Tawfik Bentayeb, dont la tête a été repoussée par Brughmans en première période. Mais à domicile, Albert pense que le Sporting doit se montrer beaucoup plus dangereux. "Mais en termes de contenu, il en faut plus pour Anderlecht et certainement à domicile. Devant ses supporters, le Sporting doit créer plus d’occasions".

Bentayeb pas encore prêt

Bruno avait choisi d'aligner Bentayeb avec Danylo Sikan dans un 4-4-2, mais aucun des deux n'est parvenu à marquer. "Anderlecht ne manque pas de joueurs offensifs mais, Bertaccini ayant disparu de la circulation, a-t-il ce buteur dans ses rangs ? Bentayeb ? Peut-être, mais il est encore jeune et doit s'habituer à notre compétition, même s'il n’a rien à se reprocher sur l'arrêt de Brughmans".

Lire aussi… "L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou
Au-delà du contenu, c'est le nombre de points perdus qui commence à préoccuper Albert. Le championnat n'en est qu'à ses débuts, mais Anderlecht ne peut pas laisser ses concurrents prendre trop d'avance. "Il est impératif qu'Anderlecht prenne des points, sous peine d'être déjà largué. Avec cinq points de plus, on tiendrait un autre discours".

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