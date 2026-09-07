"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde
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Lucca Brughmans est en train de convaincre tout le monde à Genk. Johan Boskamp est sous le charme du jeune gardien qui rejoindra Liverpool la saison prochaine.

Brughmans pourra disputer une saison complète au plus haut niveau avant de rejoindre Liverpool. Pour Boskamp, c'est un choix important : à son âge, le gardien a besoin de jouer et d'accumuler les matchs avant de se battre pour une place à Anfield.

Dans les colonnes du Belang van Limburg, il a salué cette opération. "Tant mieux. Je trouve que le KRC Genk a très bien négocié. Il encaisse 35 millions d'euros tout en pouvant l'utiliser pendant une saison. Pour Brughmans, c'est la meilleure solution. À son âge, il doit jouer. Cela aurait été difficile à Liverpool".

Boskamp croit en Brughmans à Liverpool

Le montant du transfert est élevé, mais il ne surprend pas Boskamp. Il suit Brughmans depuis ses années de formation et connaît ses qualités. Selon lui, le jeune gardien peut beaucoup progresser et Liverpool pourrait avoir fait une bonne affaire. "Cette chance est réelle, car Becker sera en fin de contrat. Je suis Brughmans depuis ses débuts chez les jeunes et je le trouve vraiment très bon".

Le consultant va même plus loin. "C'est peut-être le plus grand talent belge au poste de gardien depuis Thibaut Courtois. Il a tout : la taille, la vitesse et un très bon jeu au pied".

Les Diables Rouges évoqués

Le club reçoit une importante indemnité de transfert tout en conservant son gardien pour la saison. Boskamp est convaincu que cet investissement pourrait s'avérer payant. "35 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais je pense que Liverpool a réalisé une bonne affaire".

Lire aussi… Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Selon lui, Brughmans pourrait avoir un avenir avec les Diables Rouges. "Je crois que Brughmans deviendra le futur gardien de l'équipe nationale".

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