Interview "L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou
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Lucca Brughmans démarrera chaque rencontre de Jupiler Pro League avec une pression particulière sur les épaules. Celle d'un jeune joueur de 18 ans sur lequel Liverpool a misé 35 millions d'euros après une quinzaine de matchs en équipe A. Mais ce dimanche, il a permis au KRC Genk de prendre un point à Anderlecht, et ne paraissait pas particulièrement chamboulé après la rencontre.

Lucca Brughmans (18 ans) a vu sa vie changer du tout au tout en cette fin de mercato. Transféré pour 35 millions d'euros à Liverpool, il a été prêté dans la foulée à Genk, comme un certain Mike Penders avant lui depuis Chelsea. Mais l'attention qui lui sera portée cette saison sera bien sûr sans commune mesure avec celle, déjà énorme, des mois passés.

Pas de quoi perturber cette force tranquille, qui avait un sourire calme à notre micro après la rencontre. "Ce match n'était pas facile, nous avons dû nous battre pour ce point. Quand tu ne peux pas gagner un match, il faut essayer de tenir le nul et c'est exactement ce que nous avons fait", se réjouissait-il. "Nous avons eu quelques occasions aussi mais je dirais que c'était équilibré. Je suis satisfait de ce point". 

Futur n°1 de Liverpool, l'ambition de Brughmans 

Bien sûr, impossible de ne pas évoquer avec Lucca Brughmans son changement de statut. Si, initialement, les Reds envisageaient de l'amener directement à Anfield pour en faire le n°2 ou n°3 suite au départ de Mamardashvili, le Géorgien est finalement resté et Brughmans prêté à Genk.

Kiaba Brughmans Lucca
© photonews

"C'est vrai que ma vie a un peu changé. Mais au quotidien, tout n'est pas très différent de la normale. Je sais comment mes coéquipiers me voient et même si les choses ont changé, je reste la même personne à leurs yeux, c'est le plus important", souriait-il. Son objectif est cependant ambitieux : "À terme, le but est de devenir n°1 à Liverpool. Et je ferai tout pour y parvenir étape par étape". 

Mais avant cela, il donnera tout pour aider son club formateur. "L'objectif cette saison, c'est d'aider Genk à réussir la meilleure saison possible. C'est pour ça que je donne tout actuellement". Il reste cependant la possibilité que Liverpool le rapatrie en janvier, par exemple si Mamardashvili venait à partir. La clause a été intégrée dans le contrat par les Reds. "Je ne peux rien dire à ce sujet. Ce n'est que dans quelques mois, nous verrons ce qu'il en sera". 

Lire aussi… "Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

Son prix ne perturbe pas Lucca Brughmans 

Ce qui frappe peut-être le plus chez Brughmans, c’est à quel point il semble peu préoccupé par le montant payé par Liverpool pour s’attacher ses services. "Je n'en ai pas vraiment conscience. Ce n'est pas à moi de m'en occuper", affirme-t-il. "Non, je ne ressens pas de pression supplémentaire pour ça. J'ai toujours les mêmes sensations qu'il y a cinq mois, je ne remarque pas vraiment de différence".

Le jeune prodige du centre de formation de Genk aurait également pu demander conseil à Mike Penders, qu'il a cotoyé au club et qui a vécu une période difficile après son transfert pour 20 millions d'euros à Chelsea. "Mais chaque expérience est différente, je n'en ai donc pas ressenti le besoin. J'ai parlé de tout ça à ceux avec lesquels je devais en parler", conclut Lucca Brughmans. Auquel on ne peut que souhaiter d'être souvent élu, comme ce dimanche, homme du match pour vite évacuer les doutes autour de son montant de transfert. 

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