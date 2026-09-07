Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

Il manquait encore quelques nouvelles recrues côté Anderlecht ce dimanche face au KRC Genk. Mais pour l'une d'elles, il ne s'agissait pas d'un choix de Vitor Bruno : Thelo Aasgaard purgeait en réalité une suspension datant de... 2025.

C'est pourtant l'une des recrues qu'on a le plus hâte de voir à l'oeuvre : Thelo Aasgaard, prêté par les Glasgow Rangers, semble avoir l'ADN du RSC Anderlecht et pourrait amener cette touche de créativité qui fait encore un peu défaut dans le dernier geste des Mauves cette saison.

Mais pas trace du Norvégien dans le noyau anderlechtois ce dimanche face au Racing Genk. Lui, Romeo Amane et Oleg Reabciuk étaient en effet encore absents. "Il faut voir de quelle façon intégrer ces nouveaux joueurs, à quel moment ils sont prêts", relativisait Vitor Bruno en conférence de presse. En ce qui concerne Aasgaard, rien à voir cependant avec un besoin de rythme.

Thelo Aasgaard était suspendu

Le milieu de terrain prêté par les Rangers purgeait en effet le deuxième match d'une suspension datant d'un match de Coupe de la Ligue, le 2 novembre 2025. Un "Old Firm" face au Celtic Glasgow était au programme, et Thelo Aasgaard avait été exclu à la 38e minute pour un pied qui traînait sur Anthony Ralston.

Les Rangers avaient été éliminés aux prolongations dans la foulée, et Aasgaard était sanctionné de deux matchs de suspension pour son geste. Une suspension repoussée à la saison suivante. Le 16 août dernier, le Norvégien était donc suspendu pour l'entrée en lice des Glasgow Rangers contre St Mirren.

Depuis, Thelo Aasgaard a été prêté au RSC Anderlecht... mais le règlement de la FIFA ne lui permet pas de s'en tirer à si bon compte. En cas de transfert, toute sanction jusqu'à 4 matchs ou trois mois ayant été infligée à un joueur est transférée à la fédération qu'il rejoint, ce qui signifie que le néo-Mauve purgeait en réalité son deuxième match de suspension ce dimanche face au KRC Genk.



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Désormais, il semble donc que Vitor Bruno puisse compter sur Aasgaard pour le déplacement du RSC Anderlecht au KV Malines dès ce vendredi. Reste à voir s'il l'alignera d'entrée de jeu.