Domenico Tedesco déjà sanctionné en Italie : l'ancien coach de la Belgique commence mal son aventure à Bologne

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Domenico Tedesco déjà sanctionné en Italie : l'ancien coach de la Belgique commence mal son aventure à Bologne
Photo: © photonews
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L'aventure de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Domenico Tedesco, à Bologne démarre difficilement. Le tacticien italo-allemand n'a empoché qu'un point en Serie A après trois journées et se voit déjà sanctionné de deux matchs pour "propos irrespectueux".

Domenico Tedesco n'est officiellement plus l'entraîneur des Diables Rouges depuis le 17 janvier 2025. Depuis cette date, il a connu deux clubs. D'abord à Fenerbahçe, où il est entré en fonction en septembre 2025 avant de se faire limoger en avril 2026. Peu de temps après cet échec, il a rebondi à Bologne, où il a été nommé T1 en juin dernier. L'objectif est clair : poursuivre la progression de Bologne et ramener le club sur la scène européenne après sa 8e place en Serie A la saison dernière.

Mais pour l'instant, cela démarre très mal. Après trois journées, Bologne est 15e de Serie A et compte une seule unité. Un bilan de deux défaites et une victoire donc.

Les hommes de Domenico Tedesco se sont inclinés contre la Lazio en ouverture (0-1) avant de s'incliner à nouveau contre l'Atalanta (1-0). Dimanche dernier, Bologne a pris son premier point face à Sassuolo (2-2).

Deux matchs de suspension pour Domenico Tedesco

Justement, concentrons-nous sur cette dernière rencontre. Domenico Tedesco a été exclu dans le temps additionnel de la seconde période pour des protestations jugées excessives. Même après le match, il a continué de se plaindre.

Suite à cela, il a été officiellement suspendu ce mardi par la Ligue italienne de football pour deux rencontres en Italie. Il a "adressé à l'arbitre une expression gravement irrespectueuse", souligne la Ligue. L'entraîneur italo-allemand écope également d'une amende de 5 000 euros.

Le président également sanctionné


Domenico Tedesco n'est pas le seul à avoir été sanctionné. Joey Saputo, le président de Bologne, l'a lui aussi été après avoir prononcé "une expression gravement offensive" envers les arbitres. Jusqu'au 30 septembre prochain, il lui est interdit d'exercer tout type d'activité en lien avec le football.

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