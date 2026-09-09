"Ma vie a changé à jamais" : de retour après trois semaines de cauchemar, Aron Donnum brise le silence

Au Standard, Aron Donnum dégageait une impression de joueur endurci, qui jouait en faisant abstraction des critiques, au point de passer d'indésirable à capitaine. Mais derrière son caractère, derrière cette carapace, le Norvégien n'en reste pas moins un homme au grand coeur. Fragile. En ce début de saison, le décès de sa mère l'a profondément marqué.

Joueur phare de Toulouse ces trois dernières saisons, Aron Donnum était absent lors des trois premiers matchs du TFC en Ligue 1. Profondément marqué par la disparition de sa mère, l'ancien capitaine du Standard n'était tout simplement pas en état de jouer ou de s'entraîner.

Comme le rapporte L'Equipe, il fera son retour mercredi à l'entraînement. Le joueur a entretemps essayé de mettre des mots sur l'immense douleur qui le traverse cet été.

La confidente de toujours

"Il y a trois semaines, ma vie a changé à jamais. J’ai perdu ma mère. Mon héroïne. Mon refuge. La personne vers qui je pouvais toujours me tourner, peu importe ce que la vie mettait sur mon chemin. J’ai le cœur brisé, et je n’arrive toujours pas à croire qu’elle soit partie", commence-t-il sur ses réseaux sociaux.

Aron Donnum sait ce qu'il doit à la femme de sa vie : "Je n’ai pas vraiment les mots pour exprimer à quel point elle me manque. Ma mère m’a élevé. Elle a été là à chaque étape de ma vie. Dans chaque moment difficile, chaque décision, chaque réussite, chaque échec. C’était la personne à qui je demandais toujours conseil. Chaque fois que je ne savais pas quelle direction prendre, je me tournais vers elle".

La première supportrice

"Une grande partie de la personne que je suis aujourd’hui, je la lui dois. Chaque choix que j’ai fait, chaque pas que j’ai franchi, chaque rêve que j’ai poursuivi, elle était derrière moi. Elle croyait en moi lorsque je croyais en moi-même, et même lorsque je n’en étais plus capable", poursuit-il.





Le chagrin n'en est que plus grand : "Elle était belle, forte, désintéressée et incroyablement aimante. Elle pensait toujours aux autres avant de penser à elle-même. Ses quatre enfants étaient son monde. Elle nous protégeait de toutes ses forces et aimait sa famille de tout son cœur".

"Elle est également l’une des personnes qui ont le plus contribué à la belle famille que j’ai aujourd’hui. La femme que j’aime et le magnifique enfant dont j’ai la chance d’être le père. Elle m’a donné des conseils, de la force, de l’amour et des valeurs qui ont façonné l’homme que je suis devenu", poursuit Donnum.

De retour à Toulouse pour tenter de faire son deuil

Le joueur lui en sera éternellement reconnaissant : "Je donnerais tout pour pouvoir avoir encore une conversation avec elle. Pour lui poser encore une question. Pour entendre encore sa voix. Pour la serrer encore une fois dans mes bras. Tu nous manqueras chaque jour, pour le reste de nos vies. Mais ton amour, ta force et tout ce que tu nous as transmis continueront de vivre à travers tes enfants, tes petits-enfants et toutes les personnes dont tu as touché la vie".

"Merci de m’avoir tout donné, Maman. Je t’aime plus que les mots ne pourront jamais l’expliquer. Je trouve du réconfort en sachant que ma maman est désormais au Paradis, auprès de Jésus. Jusqu’à ce que nous nous retrouvions", conclut l'ailier norvégien.