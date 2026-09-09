"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite
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Nicolò Tresoldi le sait : faire des erreurs face à une équipe comme Aston Villa coûte très cher. Après une prestation défensive décevante en première période, les Brugeois sont rentrés aux vestiaires sur le score de 1-3 avant de s'incliner 2-3, malgré un meilleur visage affiché en seconde période. Buteur sur penalty en deuxième mi-temps (61e), l'Italo-Allemand était logiquement déçu du résultat, mais il n'a pas dramatisé.

Le Club de Bruges s'est clairement montré fébrile défensivement. Nicolò Tresoldi ne cherche pas d'excuse à son équipe : "Nous avons tout simplement encaissé des buts trop facilement. Face à une équipe comme celle-là, lorsqu'on commet trop d'erreurs, on finit forcément par les payer."

"À ce niveau, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreurs, car ces équipes les punissent immédiatement. Et lorsqu'on est menés 3-1, il devient évidemment très compliqué de revenir", a-t-il poursuivi à notre micro.

Nicolò Tresoldi satisfait de la réaction brugeoise

Malgré cette première période décevante, Nicolò Tresoldi est satisfait de la réaction des Brugeois : "En seconde période, nous avons montré un tout autre visage. Nous avons joué avec beaucoup de courage et de personnalité. Au final, je pense que nous aurions peut-être même mérité de repartir avec un point."

Plusieurs joueurs découvraient la plus prestigieuse des compétitions : "Pour certains, c'était leur premier match en Ligue des champions. Je trouve que tout le monde s'en est plutôt bien sorti. Maintenant, nous devons continuer à grandir", a-t-il expliqué.

Une défaite qui ne doit pas tout remettre en question

Pas question de dramatiser donc : "On peut perdre contre le vainqueur de la Ligue Europa. Avec tout le respect que j'ai pour notre équipe, nous restons un club qui n'est pas le Bayern Munich ou le Real Madrid, avec l'obligation de gagner chaque rencontre. Nous avons perdu un match, à nous maintenant de gagner le prochain."

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"Je pense qu'avec cette équipe, beaucoup de choses sont possibles. Nous devons simplement éviter de répéter ce genre d'erreurs. Si nous y parvenons, je pense que nous avons de bonnes chances de passer", a-t-il conclu.

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