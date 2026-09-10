Un Diable Rouge moqué sur les réseaux sociaux : Raphinha ne l'a pas épargné
Le FC Barcelone a corrigé Feyenoord 5-1 en Ligue des champions. Charles Vanhoutte a disputé toute la rencontre avec le club néerlandais. De retour à l'entraînement, Jesse Bisiwu était absent.
Un Diable Rouge moqué sur les réseaux sociaux : Raphinha ne l'a pas épargné
Charles Vanhoutte se serait bien passé de revoir les images du premier but du Barça. Sur l'action, Raphinha réalise une feinte qui élimine deux joueurs de Feyenoord en même temps. Le Diable Rouge tente un tacle glissé, mais part complètement dans le mauvais sens. Quelques secondes plus tard, le Brésilien marque le 1-0.
La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes se sont moqués de Vanhoutte et de son tacle. Le Belge a disputé toute la rencontre, perdue 5-1 par Feyenoord. Une soirée compliquée pour le milieu de terrain face à un Barça trop supérieur.
Raphinha vient d’envoyer VALSER Charles Vanhoutte 🏊♂️🥶pic.twitter.com/Ms9HhgbvxF— Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) September 9, 2026
You just have to retire after this man pic.twitter.com/Ki9xvkA82e— 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) September 9, 2026
Le FC Barcelone a corrigé Feyenoord 5-1 en Ligue des champions. Charles Vanhoutte a disputé toute la rencontre avec le club néerlandais. De retour à l'entraînement, Jesse Bisiwu était absent.
Charles Vanhoutte était titulaire avec Feyenoord mercredi soir face au FC Barcelone en Ligue des champions. Le Diable Rouge, arrivé aux Pays-Bas cet été, a disputé toute la rencontre. Jesse Bisiwu n'était pas dans le groupe. Le jeune Diablotin a repris l'entraînement. Il s'était blessé lors d'un match du Barça B.
Deux buts en première période
Le match a tourné en faveur du Barça sans grande surprise. Dès la troisième minute, Raphinha a ouvert le score après un service de Lamine Yamal. Feyenoord a eu beaucoup de mal à sortir de son camp et Barcelone en a profité. À la 22e minute, Karim Adeyemi a fait le 2-0 grâce à une frappe depuis l'extérieur de la surface.
Un but de l'ancien attaquant de Westerlo
Barcelone a continué sur le même rythme après la pause. À la 57e minute, Pedri a lancé Raphinha dans le dos de la défense. Le Brésilien a remporté son duel avec le gardien et inscrit son deuxième but de la soirée. Feyenoord a cru réduire l'écart dans la foulée avec Nacho Ferri (ancien attaquant de Westerlo), mais son but a été annulé pour hors-jeu.
Lamine Yamal a aussi participé à la fête. Le jeune Espagnol, qui avait récupéré le brassard de capitaine, a marqué le quatrième but sur coup franc à la 78e minute. Sem Steijn a réduit le score de la tête quatre minutes plus tard. Barcelone a directement répondu avec Gabriel Jesus, auteur du 5-1 quelques instants après son entrée au jeu.
Feyenoord repart de Barcelone avec cinq buts encaissés pour son premier match de Ligue des champions de la saison. Pour Vanhoutte, la soirée a été compliquée face au milieu catalan. Le Barça commence sa campagne avec une grosse victoire et confirme son excellent début de saison.
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