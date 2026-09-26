Virton rejoint Mons et les Francs Borains : tous les résumés de la soirée de Coupe

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Ce soir marque le début du sixième tour de la Coupe de Belgique, avec l'entrée en lice de deux clubs de D1A. Avant ça, Mons et les Francs Borains étaient sur le pont dès 18h.