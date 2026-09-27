Croky Cup : voici quand aura lieu le tirage au sort des seizièmes de finale

Après les derniers 32es de finale qui se disputent ce dimanche, le tirage au sort des seizièmes de finale de la Croky Cup, qui marquera l'entrée en lice des formations de Jupiler Pro League, aura lieu ce lundi. La commission du calendrier dévoilera les horaires exacts de ces matchs, qui se disputeront durant le week-end des 16, 17 et 18 octobre, le mercredi 30 septembre.

Les équipes de Challenger Pro League font leur entrée en lice ce week-end au stade des 32es de finale de la Croky Cup. C'était également le cas de Courtrai, représentant de D1A et battu sur la pelouse de Heist, pensionnaire de D1 VV.

Descendus de l'élite au terme de la saison dernière, les Kerels ne croiseront donc pas le fer avec un club de Jupiler Pro League cette saison. Ce qui pourrait pourtant être le cas de plusieurs équipes amatrices.

Cela sera confirmé, ou non, lors du tirage au sort des seizièmes de finale qui aura lieu ce lundi 28 septembre à 16h30, a appris la Pro League dans un communiqué.

Quand se joueront les seizièmes de finale de la Croky Cup ?

"Les 16 autres clubs de la Jupiler Pro League seront placés d’un côté, tandis que les vainqueurs du tour précédent seront placés de l’autre côté. Étant donné qu’il s’agit d’un tirage au sort dirigé, les équipes de la Jupiler Pro League qui font leur entrée au cinquième tour ne pourront pas s’affronter entre elles", précise la Pro League, qui ajoute que "lors de cette phase de la Croky Cup, l’avantage du terrain revient en principe toujours au club amateur."

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Ce tirage au sort sera présenté par Christine Schréder et Quinten Jordens, avec Wesley Sonck comme invité spécial et main innocente, qui réalisera donc le tirage au sort. "Ces rencontres auront lieu durant le week-end des 16, 17 et 18 octobre. La commission du calendrier dévoilera les horaires exacts des matchs le mercredi 30 septembre", conclut le communiqué.